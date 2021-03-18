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Fitch, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5'ten 6,7'ye, 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4,5'ten 4,7'ye yükselttiğini açıkladı.

Ekonomi / 18 Mart 2021 Perşembe 00:22
Fitch, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu, "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 6,7, 2022 yılında ise yüzde 4,7 büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi.

Fitch Ratings, 2020 yılının aralık ayında yayımlanan bir önceki raporunda ise ülkenin 2021 yılında yüzde 3,5, 2022 yılında ise yüzde 4,5 büyümesinin beklendiğini belirtmişti.

Son raporda, Türkiye'nin 2020'de yüzde 1,8 büyüme kaydederek kredi derecelendirme kuruluşunun yüzde 0,2 olan tahmininin üzerine çıktığı, Türkiye'nin Çin ile birlikte büyüme kaydeden ekonomiler içerisinde yer aldığı kaydedildi.

Fitch'in raporunda, güçlü parasal desteğin ve kredilerin, 2020 yılında Türkiye ekonomisinin direncini desteklediği, fakat yıl sonunda enflasyonun yüzde 14 seviyesine yükselmesine neden olduğu vurgulandı.

Öte yandan raporda, Türkiye'de enflasyonun 2021'in sonunda yüzde 11,5'e, 2022'nin sonunda ise yüzde 9,2 seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ DE YÜKSELTİLDİ

Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, küresel ekonomik büyümenin ise 2021 için yüzde 5,3'ten yüzde 6,1 seviyesine yükseltildiği belirtildi.

Raporda, ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 4,5'ten 6,2'ye çıkarıldığı, Çin'in aynı yıl için büyüme tahminin de yüzde 8'den 8,4'e yükseltildiği aktarıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, Avro Bölgesi'nin 2021 için büyüme tahminin, değiştirilmeyerek yüzde 4,7 seviyesinde sabit tutulduğu kaydedildi.

Raporda, ayrıca Çin hariç gelişen ekonomilerin 2021 için büyüme tahminin de yüzde 5'ten 6,0 seviyesine çıkarıldığı belirtildi.

Raporda değerlendirmeleri yer alan Fitch Ratings Baş Ekonomisti Brian Coulton, "Salgın henüz bitmiş değil fakat ekonomik krizin son evresine girdik gibi bir görünüm var." değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin kredi notuna ve not görünümüne ilişkin 19 Şubat 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 5,7, 2022'de ise yüzde 4,7 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirmişti.

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