Biden katil demişti! Putin'den yeni bir açıklama daha geldi!

ABD-Rusya geriliminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin hakkındaki 'katil' çıkışının ardından iki ülke arasında gerginlika artmış ve Rusya büyükelçisini geri çağırmıştı.



Putin bugün yaptığı son dakika açıklamasında ise, Biden ile görüşmeye hazır olduğunu ve iki ülkenin ilişkilerini koruması gerektiğine vurgu yaptı.



NE OLMUŞTU?



ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde ABC News'e konuştu. Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruları yanıtlayan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.