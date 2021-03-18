Avrupa İlaç Ajansı'ndan Astrazeneca açıklaması!

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısı ile kan pıhtısı oluşması arasındaki muhtemel ilişkileri incelemeye devam edeceğini duyurdu.



EMA'nın bulgusu, 13 Avrupa Birliği ülkesi tarafından aşının uygulanmasının askıya alınmasının ardından geldi.



Almanya, Fransa ve İtalya, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ortaklığında geliştirilen aşının yeniden uygulanması için EMA'nın raporunu bekliyordu.