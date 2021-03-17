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Selahattin Demirtaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle dalga geçti

Selahattin Demirtaş'ın Atatürk'ün "Bir Türk dünyaya bedeldir" sözünü tiye alan ifadeleri, HDP ile ittifak içerisinde olan CHP'de şoke etkisine neden oldu.

Güncel / 17 Mart 2021 Çarşamba 12:25
Selahattin Demirtaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle dalga geçti

Terör örgütü PKK ile arasındaki bağın ortaya çıkmasının ardından başlatılan terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş, hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyetine karşı tehditvari ifadeler kullanan Demirtaş, savunmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle de dalga geçti.

"BİR KÜRT JÜPİTER'E BEDELDİR FİLAN..."

Selahattin Demirtaş, "Kürdüm, anavatanım Kürdistan’dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün kimliklerimle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter’e bedeldir filan da demiyorum. Ama siz milliyetçisiniz. Peki milletini sevmek bu mudur? Yanlış yaptınız, zarar verdiniz Türkiye’ye." ifadelerini kullandı.

BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR SÖZÜNÜN HİKAYESİ

Demirtaş'ın bu ifadelerde tiye aldığı söz, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir Türk dünyaya bedeldir." sözü.

Mustafa Kemal, Kastamonu ziyaretinde bir kışlayı ziyaretinde bir levhada "Bir Türk on düşmana bedeldir." yazdığını görür.

Yazıyı okuyunca kısa süre düşünen Atatürk, "Hayır, hayır" der ve "Bir Türk dünyaya bedeldir." ifadelerini kullanır.

Ardından Atatürk'ün bu sözleri birçok yere yazılır.

CHP'DE TABAN RAHATSIZ, TAVAN İTTİFAK UĞRUNA SESSİZ

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleriyle Selahattin Demirtaş'ın dalga geçmesi, HDP ile ittifak içerisinde olan CHP tabanında rahatsızlığa neden oldu.

CHP'nin üst düzey isimlerinin, Selahattin Demirtaş'a tepki gösterip gösteremeyeceği merak konusu oldu.

Selahattin DemirtaşMustafa Kemal Atatürk

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