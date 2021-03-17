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FETÖ imamı CHP'li belediyelerden ihaleleri kapmıştı... Yargıdan tokat gibi cevap!

CHP’li belediyelerden yüklü paralarla ihale aldığı ortaya çıkan FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın haksız kazanç elde etmesine dur diyen kamu görevlileri hakkında pişkin bir şekilde ‘görevi kötüye kullanma’, ‘sahte belge düzenleme’ ve ‘suç örgütü kurma’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Karaarslan’ın CHP’li Aydın Belediyesi’nden haksız kazanç elde etmesine dur diyen kamu görevlileri hakkında yapılan suç duyurusuna yargıdan tokat gibi karar geldi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini yapan ve Karaarslan’ın haksız kazanç elde etmesine dur diyen 5 kamu görevlisi hakkında takipsizlik kararı verdi.

Güncel / 17 Mart 2021 Çarşamba 12:00
FETÖ imamı CHP'li belediyelerden ihaleleri kapmıştı... Yargıdan tokat gibi cevap!

15 Temmuz darbe girişiminden önce gerek kendisi gerekse de yakınları üzerine kurduğu birçok paravan şirket ile özellikle CHP'li belediyelerden yüklü paralar alan FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan hakkında, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''İhaleye fesat, edimin ifasına fesat, resmi evrakta sahtecilik'' gibi birçok suçtan dava açılmıştı.


Ümmü Gülsüm Altınel

Aydın Adliyesinde açılan davalarda sona doğru gelindiği öğrenilirken, FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın bazı kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Pişkin FETÖ imamının suç duyurusunda bulunduğu kamu görevlilerinin, 2015 yılında Karaarslan'a ait şirketlere haksız ödemeye karşı çıkarak gerekli tutanakları tutan ve savcılığa intikal ettiren personellerin olması dikkat çekti.


Kurtuluş Günay

HAKSIZ KAZANCA DUR DİYEN KAMU GÖREVLİLERİ HEDEF OLDU

2015 Yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Biriminde görev alan Şaban Demirtaş, Kurtuluş Günay, Ümmü Gülsüm Altınel, Damla İnci ve Ünal Tunca, Erkan Karaarslan'ın şirketine sözleşme şartlarını yerine getirmediği için ödeme yapılamayacağını, ayrıca Destek Hizmetleri Daire Başkanı Nermin Canyurt'un ödeme yapılması için kendilerine baskı yaptığını kayıtlara geçirdi.

CANYURT SAHTE BELGELERLE ÖDEME YAPTIRDI

Yetkili personellerin ödeme yapılamaz dediği iş için, Erkan Karaarslan ile birlikte hareket eden Destek Hizmetleri Daire Başkanı Nermin Canyurt, sahte hak ediş belgeleri düzenleyerek ödeme yaptı. Yapılan ödemenin usulsüz olduğu ve sahte belge düzenleyerek yapıldığını tespit eden Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2018 yılında dava açmıştı.


Şaban Demirtaş

YARGIDAN FETÖ İMAMINA TOKAT GİBİ KARAR

FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan, 5 kamu görevlisi hakkında, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına 'görevi kötüye kullanma, sahte belge düzenleme ve suç örgütü kurma'' iddiası ile suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu inceleyen Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı adı geçen kamu görevlileri hakkında takipsizlik kararı verdi.



Ünal Tunca

SAHTECİLİKTEN YARGILANDIĞI BELGELERİ DELİL DİYE SUNDU

Kararda, Karaarslan'ın yaptığı suç duyurusunda savcılığa sunduğu belgelerin 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan hali hazırda yargılandığı davaya konu olan sahtecilik yapılarak hazırlanan belgeler olduğuna dikkat çekildi.



Damla İnci

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