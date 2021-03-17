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CHP'ye katılan Cihangir İslam 'Andımız' bombasını patlattı!

Dindarların oylarıyla seçilip CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, 'Andımız'ın 'hayvanlara göre bir uygulama' olduğunu söyledi.

Güncel / 17 Mart 2021 Çarşamba 17:12
CHP'ye katılan Cihangir İslam 'Andımız' bombasını patlattı!

Saadet Partisi'nden ayrılarak CHP'ye geçen İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, ‘Andımız'la ilgili yaptığı açıklamada, CHP'yi kızdıracak bombayı patlattı.

Saadet Partisi'nden ayrılıp CHP'ye geçti
Dindarların oylarıyla seçilip dindarlara kan kusturan CHP'ye geçen ve rozeti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan Cihangir İslam hem dindarlar hem de bazı CHP'liler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Faik Öztrak: Fikirleri değişmese partimize gelmezdi
CHP'ye geçtikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP hakkında yaptığı hakaret paylaşımları ortaya saçılan Cihangir İslam hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'Partimize geldiğine göre bu görüşleri benimsemiş. Değişmese partimize gelmezdi herhalde' yanıtını vermişti.

Faik Öztrak'ın 'fikirlerinin değiştiğini' söylediği Cihangir İslam 'Andımız'la ilgili yaptığı açıklamada CHP'lileri çok kızdıracak bir açıklamada bulundu.

'Andımız hayvanlara göre bir uygulama'
'Andımız' için 'hayvanalara göre' ifadesini kullanan Cihangir İslam, “İnsan ve diğer canlıların önemli bir farkı vardır. Şartlandırma ve bu tip tekrarlarla talim ettirme insan eğitime yönelik bir uygulama değildir, hayvanlara yönelik bir uygulamadır.” dedi.

Cihangir İslam'ın bu açıklaması, 'CHP mi Cihangir İslam'ı değiştirecek, Cihangir İslam mı CHP'yi değiştirecek?' sorusunu akıllara getirdi.

MilletvekiliKemal KılıçdaroğluFaik Öztrak

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