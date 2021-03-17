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Artvin'de korkutan köy yangını!

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Haberi duyuran İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, can kaybı yaşanmadığını ve bölgeye 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini duyurdu. 60'a yakın ev küle dönerken, muhtar Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor" dedi.

Güncel / 17 Mart 2021 Çarşamba 18:13
Artvin'de korkutan köy yangını!

Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin 60'a yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

"KÖYÜMÜZDE BÜYÜK BİR FELAKET YAŞANIYOR"

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI: CAN KAYBI YOK, KONTROL ALTINA ALINDI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ''Artvin - Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.'' dedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde 50'ye yakın ev yanıyor. Bir evde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere de sıçradı. Muhtar Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor" dedi. Yangınla ilgili bilgi veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 170 haneli Dereiçi Köyü'nde bir evde başlayan yangının diğer evlere de sıçradığını duyurdu.

VALİLİK: YANGIN KÖYÜ TEHDİT EDEN BOYUTTA

Artvin Valiliği de yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yangının köyün büyük bir bölümünü tehdit ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Bugün öğleden sonra ilimize bağlı Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangın çıkmıştır. Yangın, köyün büyük bir bölümünü tehdit eden boyuttadır. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak yangına müdahale edilmektedir. İlimizde bulunan tüm kurumlar AFAD Başkanlığının koordinesinde yangın yerine intikal etmektedir. Çevre illerden de gerekli destek için görüşmeler yapılmış ve devletimizin tüm imkanları seferber edilerek yola çıkmıştır. Yangına müdahale tüm hızıyla devam etmektedir."

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