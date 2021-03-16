Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Ankara'da Bosna Hersek zirvesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı resmi ziyaret sonrasında ortak basın toplantısı düzenliyor.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



'SALGININ BAŞINDAN BERİ BOSNA HERSEK'İN YANINDA OLDUK'



Kendilerini son olarak 2019 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ilk resmi ziyaret vesilesiyle ağırlamıştık. Hatırlayacağını üzere biz de 8-9 Temmuz 2019'da Saray Bosna'yı ziyaret etmiştik.



Salgın nedeniyle son 1 yıldır maalesef temaslarımızı iş birliğimizin gerektirdiği yoğunlukta gerçekleştiremedik. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde telafi edeceğiz.



Öncelikle Bosna Hersek'te koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diliyorum. Dost kara günde belli olur anlayışıyla salgının başından itibaren Bosna Hersek'in yanında olduk, inşallah bundan sonra da bu tavrımızı muhafaza edeceğiz.



'30 BİN FAZ AŞI BOSNA HERSEK'E GİDECEK'



Bu seyahatin ardından 30 bin faz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz. Koronavirüs şartlarına rağmen 15 Kasım 2020 tarihinde yerle seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmiş olması takdire şayandır. Türkiye olarak Bosna Hersek'in huzur ve istikrarına çok büyük önem veriyoruz. Devlet Başkanlığı Konseyi'nin başkanı ve kıymetli üyeleriyle ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle istişare ettik.



'TİCARET HACMİMİZİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'



İkili ticaret hacmimiz serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle 9 kattan fazla artış göstererek 2020 yılında 650 milyon dolara ulaşmıştır. Ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Saray Bosna - Belgrad otoyolu projesinde gelinen aşamayı da ele aldık. Bu projenin Sırbistan ayağının temelini hep birlikte atmıştık.



Enerji, sağlık, savunma sanayii, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında iş birliğimizin geliştirilmesine dair kararlığımızı da vurguladık. Türkiye olarak tüm bu hususları akılda bulundurmak suretiyle geçen sene eylül ayında ... başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik.



Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ise;



'ERDOĞAN BÜYÜK LİDER'



'Bu yaşadığımız dönemde Türkiye zor bir pandemi döneminden geçse bile bizlere yardım ettiği için son derece müteşekkirim. Maalesef global sistemler yüzünden Bosna Hersek'te aşıları temin edemedik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir saygı duymak ve burada göstermek istiyorum. Büyük bir lider.



Tabii ki bazı sorunlar vardır. Bizim Bosna Hersek'te son derece zor bir seçim sistemimiz var. Bosna Hersek halen uluslararası mekanizmalar tarafından yönetilen bir ülke. Bosna Hersek bu liberal dünyanın deneyi olan bir ülke olmayacaktır ve olmamalı. Bosna Hersek'te üç ayrı millet yaşadığını, üç ayrı din olduğunu ve insanlara saygı duymalıyız.



Yapılacak olan üçlü toplantının önemli olduğunu Sırbistan-Türkiye ve Bosna Hersek arasında... Fakat dörtlü konferans olması gerekiyor, Rusya'nın da olması gerekiyor bu konferansta.



Otoyol konusu planladığımız şekilde gerçekleştirilmeli. Otoyolla birlikte doğalgaz akımı da yapmalıyız ve bu fırsatı kaçırmamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha başarılar dilemek istiyorum, sağlıklı olmasını istiyorum. Daha uzun yıllar Türk halkının başında olmalı çünkü bu, ülkeye istikrar sağlayacaktır.



Bir terör örgütü buradaki dengeleri değiştirmek istediğiniz zaman biz son derece karşı çıktık ve şunu belirtmek istiyorum: Türkiye'den gelen insanların hem federasyonda hem Bosna Hersek'te zor zamanlarda... Biz toplantılara gidiyoruz, Batı Avrupa'ya giderken bizden hep bir şey istiyorlar ve bizi şartlandırıyorlar. Biz buraya gelirken sadece destek sözleriyle geri döneceğiz.' ifadelerini kullandı.

