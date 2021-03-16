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Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, bilim insanlarına çağrıda bulundu, "Yerli ve yabancı bilim insanlarını ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum." dedi. Erdoğan, yerli otomobil üretim çalışmalarına değindi, "Türkiye'nin otomobili projesi tüm hızı ile devam ediyor" diye konuştu.

Güncel / 16 Mart 2021 Salı 14:48
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hatırlanacağı üzere Ford Otosan 2 milyar liralık yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı. Biz de bu yatırımı proje bazlı destek programına alarak kendilerine gereken her desteği verdik. Bu topraklarda üretim yapan tüm yatırımcılara sahip çıkmaya devam ediyoruz'

Ford Otosan halihazırda Türkiye'deki otomotiv üretim ve ihracatının yüzde 25'ini sağlıyor, 12 bin insana istihdam sunuyor. Yüzde 75'lik yerlilik oranına sahip.

Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır

Ford Otosan'ın proje sonrası üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. 130 bin adetlik bir batarya kapasitesi de ülkemize kazandırılacak.

İlave 3000 kişilik ilave istihdam olacaktır. Bu yatırımın yan sanayiye ciddi katkılar yapmasını, ilave 15 bin kişilik dolaylı istihdam gerçekleştirmesini bekliyoruz.

Türkiye'de yatırım yapan şirketlere her gün yenilerinin eklenmesinin gerisinde son 18 yılda uyguladığımız girişimci dostu politikalar bulunuyor. Herkes için cazip bir yatırım iklimi oluşturduk. Yurt dışı seyahatlerimizde düzenlediğimiz iş forumlarında, girişimcilerimizi buluşturarak yeni ortaklıkların kurulmasına vesile olduk. Son derece sınırlı ticaretimizin olduğu ülkelerde bugün Türk malı ürünler kullanılıyor. Geçen yıl salgından dolayı düşmüş olsa da, turist sayımız her sene rekor kırıyor.

Türkiye'nin otomobili projesi tüm hızı ile devam ediyor. İlk üretim araçlarını 2022 sonunda banttan indirmeyi planlıyoruz. Dünyada ilk 5, Avrupa2da lider olmayı hedefliyoruz. Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üreticilerinden biri haline getirmekte kararlıyız. Yerli ve yabancı bilim insanlarını ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum.

Recep Tayyip Erdoğan

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