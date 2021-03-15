USD (Alış - Satış) : 7,54 - 7,55 EURO (Alış - Satış) : 8,99 - 9,01

Tim Komutanının cansız bedeni bulundu!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni bulundu

Güncel / 15 Mart 2021 Pazartesi 16:58
Tim Komutanının cansız bedeni bulundu!

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off- Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait 'Çarpışantürk- 1' isimli fiber tekne ile 26 Şubat cuma günü balık tutmak için denize açıldı.

TEKNE SAHİBİNİN CANSIZ BEDENİ 2 SAAT SONRA BULUNDU
Alabora olan tekneden 2 uzman erbaş, yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı. Teknenin sahibi Kenan Çarpışantürk'ün kazadan yaklaşık 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

KOMUTANIN CANSIZ BEDENİ 18 GÜN SONRA 5.5 MİL DOĞUDA BULUNDU
Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni arama kurtarma ekipleri tarafından kazadan 3 gün sonra bulundu. Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni ise, 18 gün sonra teknenin battığı yerin 5.5 mil doğusunda Kefaloz Kırmızıtopraklar mevkiinde kıyıya vurmuş olarak bulundu.

Yapılan incelemenin ardından olay yerinden alınan Toykuyu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement