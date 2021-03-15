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İşte 2021 Oscar adayı filmler...

ABD'nin Los Angeles şehrinde 25 Nisan'da düzenlenecek ve bu yıl 93'üncüsü verilecek Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu. Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt oldu.

Kültür-Sanat / 15 Mart 2021 Pazartesi 18:25
İşte 2021 Oscar adayı filmler...

ABD'nin Los Angeles şehrinde 25 Nisan'da düzenlenecek ve bu yıl 93'üncüsü verilecek Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu.

En iyi film dalında aday gösterilen 8 yapıt "Mank," "Promising Young Woman," "Nomadland," "Judas and the Black Messiah," "Sound of Metal," "Minari," "The Father" ve "The Trial of the Chicago 7" olarak sıralandı.

Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt oldu.

Los Angeles'ta 25 Nisan'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ödüller için bazı önemli adaylar şöyle:

EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI:

Riz Ahmed, "Sound of Metal"

Chadwick Boseman, "Ma Rainey's Black Bottom"

Anthony Hopkins, "The Father"

Gary Oldman, "Mank"

Steven Yeun, "Minari"

EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI:

Viola Davis, "Ma Rainey's Black Bottom"

Andra Day, "The United States vs. Billie Holiday"

Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman"

Frances McDormand, "Nomadland"

Carey Mulligan, "Promising Young Woman"

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI:

Sacha Baron Cohen, "The Trial of the Chicago 7"

Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah"

Leslie Odom Jr., "One Night in Miami"

Paul Raci, "Sound of Metal"

Lakeith Stanfield, "Judas and the Black Messiah"

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI:

Maria Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm"

Glenn Close, "Hillbilly Elegy"

Olivia Colman, "The Father"

Amanda Seyfried, "Mank"

Yuh-jung Youn, "Minari"

EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI

Lee Isaac Chung, "Minari"

Emerald Fennell, "Promising Young Woman"

David Fincher, "Mank"

Thomas Vinterberg, "Another Round"

Chloé Zhao, "Nomadland"

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

"Judas and the Black Messiah," Shaka King and Will Berson

"Minari," Lee Isaac Chung

"Promising Young Woman," Emerald Fennell

"Sound of Metal," Darius Marder and Abraham Marder

"The Trial of the Chicago 7," Aaron Sorkin

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