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Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu'ya veda...

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Güncel / 14 Mart 2021 Pazar 12:52
Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu'ya veda...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.

Servet Soylu'nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı. Öte yandan Gaziosmanpaşa'da birçok billboarda İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı mesajı yansıtıldı.

CENAZEYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Vali Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi katılıyor.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

''Öncelikle musallada şu anda Hakk'a uğurladığımız Servet annemize Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. İnsanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için kalıcıdır. Hizmetler devam ettiği müddetçe hayırla yad edilirler. Servet annemiz de böyle evlatlar yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisinde hakka yürüyor.''

Servet Soylu, burada kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kemal KılıçdaroğluMustafa ŞentopDevlet BahçeliRecep Tayyip ErdoğanAli Yerlikaya

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