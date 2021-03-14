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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde zimmet skandalı! 1 milyon TL'lik vurgun

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketlerden olan ANFA Güvenlik'te muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel Yasin Varol'un zimmet suçu nedeniyle tutuklandığı öğrenildi. Varol'un, 967 bin 783 TL'yi üç arkadaşının hesabına aktardığı ortaya çıktı.

Güncel / 14 Mart 2021 Pazar 09:03
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde zimmet skandalı! 1 milyon TL'lik vurgun

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nde muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel Yasin Varol'un zimmet suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

GENEL MÜDÜR ZİMMET SORUŞTURMASININ ARDINDAN İSTİFA ETTİ
Yasin Varol'un, işyeri çalışanı olmayan üç kişinin banka hesaplarına çeşitli tarihlerde toplamda 967.783.22 TL para aktardığı tespit edildi. ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Toker'in görevinden ayrıldığı bildirildi.

YASİN VAROL'UN İŞYERİ ÇALIŞANI OLMAYAN 3 KİŞİYE 967.783.22 TL PARA AKTARMIŞ
ANFA Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Taşkoparan zimmet soruşturması kapsamında ifade verdi. Müşteki Abdullah Taşkoparan; ifadesinde Yasin Varol'un şirkette muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel olduğunu söyledi.



Abdullah Taşkoparan; Yasin Varol'un işyeri çalışanı olmayan Sıddık Varol, Samet Özçelik, ve Muhsin Çakır isimli şahısların banka hesaplarına çeşitli tarihlerde toplamda 967.783.22 TL para aktardığını tespit ettiklerini, hesaplarına para yatan şahısların Yasin Varol'un abisi ve arkadaşları olduğunu öğrendiklerini ifade etti. Taşkoparan, Yasin Varol'dan şikayetçi oldu.



YASİN VAROL: SUÇLAMAYI KABUL EDİYORUM, PİŞMANIM
Şüpheli Yasin Varol'un 10 Mart 2021 tarihinde ifadesinde; borçlarından dolayı böyle bir şey yaptığını, hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini ve pişman olduğunu söyledi. Yasin Varol, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zimmet olayının Ankara Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi ANFA Güvenlik isimli şirkette gerçekleştiği bildirildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 'BELEDİYEDE ÇALIŞAN BU ŞAHIS ZİMMETİNE PARA GEÇİRMİŞTİR'
Ankara Büyükşehir Belediyesi; ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nde muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel Yasin Varol'un zimmetine para geçirdiğini doğruladı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi; 'Belediyede çalışan bu şahıs zimmetine para geçirmiştir. Bu durum, bizzat ANFA Güvenlik Genel Müdürü Hüseyin Toker tarafından ortaya çıkarılmış, ihbar edilmiş, soruşturma başlatılmış ve savcılığa bildirilmiştir. Şahıs tutuklanmıştır. Anfa Güvenlik Genel Müdürlüğü görevinde ise Genel Müdürün kendi talebi üzerine değişiklik yapılacaktır' denildi.

'BU ŞAHSIN ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİĞİ 3 GÜN ÖNCE TESPİT EDİLDİ'
Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; 'Yasin Varol'un hangi tarih aralığında zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Bu konuda bilgi mevcut mu?' şeklindeki soruya net cevap vermedi ve 'Bu şahsın zimmetine para geçirdiği 3 gün önce tespit edildi, Sayın Genel Müdür hemen avukat ile işlemleri başlattı' iddiasında bulundu.

TOKER, İYİ OLMAYAN SAĞLIK DURUMUMUN DÜZELMESİ İÇİN GÖREVİNDEN AYRILMIŞ
ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi Hüseyin Toker'in görevinden ayrıldığını açıkladı. Hüseyin Toker'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına gönderdiği mesaj şöyle: 'Kıymetli arkadaşlarım; bir personelin zimmetine para geçirdiği tarafımızca tespit edilerek adli işlem baslatılmış ve personel adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan konu ile ilgili teftiş yapılması istenmiştir. İyi olmayan sağlık durumumun düzelmesi için Sayın Başkanımızın müsaadesi ile bir görev değişimine gidilmiştir.'

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