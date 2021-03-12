Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan Kati Piri'ye destek: Sana başarılar diliyorum

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Twitter sayfasından dikkat çeken bir videolu mesaj yayınladı.



Demirtaş, mesajında Kati Piri'ye desteklerini iletti ve şunları söyledi:



"SANA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

"Merhaba Sevgili Kati, bugüne kadar Avrupa Parlemantosu'nda Selahattin ve arakdaşları için yaptığın etkili çalışmaların için insan hakları alanında yürüttüğün mücadele için dostluğun için dayanışman için sana çok teşekkür etmek istiyorum.



"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Sevgili Kati, Hollanda seçimlerinde aday olman çok sevindirici. Sana başarılar diliyorum. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle kendine çok iyi bak."



"ÇAĞRI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Kati Piri de bu mesajı paylaşarak "Sevgili Başak, Arkadaşlığınız ve nazik sözleriniz için teşekkür ederiz! Türkiye'de insan hakları mücadelesine devam edeceğim ve serbest bırakılması için çağrı yapmaya devam edeceğim" ifadeleriyle karşılık verdi.







TERÖR DESTEKÇİSİ KATI PİRİ

Bir dönem Avrupa Parlamentosu üyesi olan ve şu anda ülkesi Hollanda'da İşçi Partisi'nden milletvekilliğine aday olan Kati Piri, Türkiye aleyhine çok sık konuşan bir isim. Daha önce Türkiye'ye gelerek Başak Demirtaş'la görüşen Piri Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi terör destekçisi isimlerin serbest kalmaları için Türkiye aleyhine çalışmalar yürütmesiyle biliniyor.