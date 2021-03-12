Geçenlerde 'Akdeniz'de ne işimiz var?' Kılıçdaroğlu'ndan gülümseten Doğu Akdeniz vaadi!

Geçenlerde 'Akdeniz'de ne işimiz var?' Kılıçdaroğlu'ndan gülümseten Doğu Akdeniz vaadi!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak amacıyla daha önce gündeme gelen Libya tezkeresine hayır oyu kullanan, 'Ne işimiz var Akdeniz'de?' diyen, tepkiler üzerine ise 'Türkiye neden yok?' çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yine kendisiyle çelişen ifadeler kullandı.