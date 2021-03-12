Diyanet'ten fitre açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 fitre miktarı ile ilgili çıkan haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, fitre miktarının önümüzdeki günlerde belli olacğaı bildirildi.



DİYANET'TEN FİTRE AÇIKLAMASI



Diyanet'in konuya ilişkin yayınladığı açıklama şöyle:



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması, önümüzdeki hafta paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.