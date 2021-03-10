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Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere'yi karıştıran röportajına ilişkin Buckingham Sarayı'ndan flaş açıklama!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle verdiği röportajda Kraliyet tarafından ırkçılığa maruz kaldığını açıklamıştı. Röportajın yankıları sürerken Buckingham Sarayı'ndan flaş bir açıklama geldi. Röportajda bahsedilen 'Irkçılık' meselesinin kaygı verici olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm Kraliyet Ailesi, Harry ve Meghan'ın son birkaç yılının nasıl zorlu geçtiğini tüm boyutlarıyla öğrenmekten üzüntü duyuyor" ifadesi yer aldı.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 00:02
Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere'yi karıştıran röportajına ilişkin Buckingham Sarayı'ndan flaş açıklama!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle verdiği röportajda Kraliyet tarafından ırkçılığa maruz kaldığını açıklamıştı.

İngiliz Kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın görevlerindeki ve saray yaşamlarındaki olumsuz deneyimlerini anlattığı röportajın ardından Buckingham Sarayı çiftin "ırkçılık sorunları" açıklamalarının kraliyet ailesi tarafından özel olarak ele alınacağını duyurdu.

"AİLE TARAFINDAN ÖZEL OLARAK ELE ALINACAKTIR"

Buckingham Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini öğrenmek tüm aileyi üzdü. Öne sürülen sorunlar, özellikle ırkla ilgili konular endişe vericidir. Bazı anılar değişiklik gösterse de, bunlar çok ciddiye alınır ve aile tarafından özel olarak ele alınacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Harry, Meghan ve Archie her zaman çok sevilen aile üyeleri olacak" denildi.

KRALİYET AİLESİ TARAFINDAN IRKÇILIĞA MARUZ KALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz pazar akşamı Amerikalı sunucu Oprah Winfrey ile yayınlanan röportajda şok edici açıklamalarda bulunan Prens Harry ve Markle, oğullarının Prens ünvanı alamadığını ve sarayda ırkçılık sorunları yaşandığını ifade etmişti.

Modern Kraliyet Ailesi'nin ilk karma ırklı üyesi olan Markle, kraliyet ailesinin bir üyesi tarafından oğulları Archie'nin cildinin "ne kadar koyu" olabileceğinden endişe duyduklarını söylediğini açıklamıştı. Markle ayrıca, sarayda kısıtlandığını, sessiz kalmasının istendiğini ve yaşamını sonlandırmak istediğini itiraf etmişti.

Prens Harry ise, görevlerini bıraktıktan sonra saray tarafından koruma ve maddi yardımların kesildiğini açıklamıştı.

İngiltereOprah Winfrey

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