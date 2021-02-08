İzmir'de başörtülü kadına yapılan alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 5 Şubat Cuma günü akşam saat 18.00 sıralarında Menemen'de meydana geldi. 47 yaşındaki ev hanımı K.Ö. kayınvalidesinin Karşıyaka'daki evine gitmek üzere Menemen'den belediye otobüsüne bindi. Otobüsle ilerlerken bir yandan cep telefonu ile konuşum camda dışarıyı izleyen K.Ö.'nün yanına tanımadığı bir adam geldi. K.Ö.'nün yanındaki başörtülü diğer kadını 'Kalk buradan' diye seslendi. Diğer başörtülü kadın kalktıktan sonra şahıs K.Ö.'ye yumrukla saldırdı.



ÇARŞAFLI OLDUĞUM İÇİN BANA SALDIRDI



Başörtülü olduğu için tanımadığı bir şahısın yumruklu saldırısına uğrayan K.Ö., SABAH'a konuştu. Menemen'den kayınvalidesinin evine gitmek üzere otobüse bindiğini söyleyen K.Ö., 'Karşıyaka'ya kayınvalidemi ziyarete gidiyordum. Yoldayken cep telefonumla konuşuyordum. Yanımda oturan kadın normal başörtülü. Ben çarşaflıyım. O kadına 'Burdan kalk' dedi. Hatta bunu 3-4 defa söyledi. Ben de buraya oturacak ya da pandemi nedeniyle 'iki kişi oturamaz' diyecek sandım. O kadın da kalkmak zorunda kaldı. Sonra kadın ile adam konuşurken, ben de camdan?' demeye kalmadan, ikinci yumruğu attı. Sonra çantamla kendimi korumaya çalıştım. Onu ittim. Arabadaki diğer kişiler araya girdi ve beni kurtardılar. O şahısı alıp koltuğa doğru fırlattılar. Daha sonra otobüsün içinde bağırmaya başladı. 'Atatürk kıyafet inkılabı çıkardı. Sen ihanet ediyorsun. Burası çağdaş bir ülke. Gerici değiliz. Atatürk'e karşı geliyorsun' diye bağırmaya devam etti' şeklinde konuştu.



ŞOKTAN 20 DAKİKA KONUŞAMADIM



Olayın şokuyla yaklaşık 20 dakika kimseyle konuşamadığını söyleyen K.Ö., 'Olay yerine polis ekibi çağrıldı. Daha sonra darp raporu aldım ve karakola gidip ifade verdim. Ardından kadına yönelik şiddet bürosuna gittim orada da ifademi verdim. Şahıstan şikayetçi olduktan sonra evine gittim' dedi.



HERKES İSTEDİĞİ KIYAFETİ GİYEBİLİR



Eşinin işi dolayısıyla 1 yıl önce İzmir'den Adıyaman'a taşındıklarını anlatan ev hanımı E.Ç., '40 yıldır İzmir'de yaşıyordum. Eşimin işi nedeniyle 1 yıl önce Adıyaman'a taşındık. Ailemi ziyarete gelmiştim. Cuma günü dönüş yapacağım. Karşıyaka'ya kayınvalidemi ziyarete giderken böyle üzücü bir olay yaşadım. Şahısı daha önceden tanımıyorum. Hiç görmedim. 1976'dan beri İzmir'de yaşıyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Hiç hoş bir şey değil. Herkes istediği kıyafeti giyebilir. Bu şahısın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. O gece yüzümde şişlik oldu' dedi.