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CHP iktidara gelirse ne olur? Mahir Ünal cevapladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'nin iktidar olma durumunda AK Parti tarafından doldurulan bardağın tamamının boşaltılacağını söyleyerek CHP'nin yerel yönetimlerdeki yetersizliğine dikkat çekti.

Siyaset / 06 Şubat 2021 Cumartesi 10:08
CHP iktidara gelirse ne olur? Mahir Ünal cevapladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'nin iktidar olup olamayacağını anlamak için yerel yönetimlerine bakmanın yeterli olacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen TV 5'te yayınlanan 4. Güç programında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP iktidara gelirse ne olur?

Ekonomideki sıkıntıların farkında olduklarına vurgu yapan Mahir Ünal, yaptıkları icraatları bir bardağın yüzde 70'ini doldurmaya benzetirken, muhalefetin, özellikle CHP'nin İzmir başta olmak üzerinde yerel yönetimlere pek de başarılı olamakdıklarını ima ederek, şunları söyledi:

'Bu zamana kadar bardağın yüzde 70'ini doldurduk. Bizim derdimiz, kalan yüzde 30'unu da doldurmak. Eskiden bardak da yoktu. Biz bu yüzde 30'luk boşluğu da Allah'ın izniyle doldururuz.

Yerel yönetimlere işaret etti

Sorun şu ki, karşımıza da bu yüzde 30'luk boşluğu ısrarla konuşanlar, iktidara geldiklerinde, (CHP'yi kastederek) bu bardağı doldururlar mı? Yerel yönetimlerde ne yaptıklarına bakıyorum.

'İktidar olurlarsa bardağı boşaltırlar'

Bizim geleneğimiz, 1994'ten itibaren yerel yönetimlerden iktidara geldi. Millet, Refah Partisi'ni, Saadet Partisi'ni gördü. Bir iktidar oluştu. Bugün bunların ne yapacağını anlamak için yerel yönetimlerine bakıyorum. Bugün bu anlayışla iktidara gelseler, sıfır yönetim-organizasyon yetenekleriyle bardağın yüzde 70'lik kısmını da boşaltırlar.'

Ak PartiMahir ÜnalSaadet Partisi

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