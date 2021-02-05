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Volkan Demirel: Galatasaray'a karşı yeni bir seri yakalayacağız

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Volkan Demirel, "Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız" diyerek Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu.

Güncel / 05 Şubat 2021 Cuma 09:22
Volkan Demirel: Galatasaray'a karşı yeni bir seri yakalayacağız

Fenerbahçe formasıyla uzun yıllar Kadıköy'de derbi mağlubiyeti görmeyen ve sarı-lacivertli takımda yoluna antrenör olarak devam eden Volkan Demirel, Galatasaray derbisi öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Demirel'ın sözleri şu şekilde:

'SÜLALEMDE 1 TANE BEŞİKTAŞLI VAR'
'Yaşadığım her şey için çok mutluyum, çok gururluyum. Fenerbahçe için her şeyi yaptım. Yanlışım ve hatalarım olmuştur. Şimdi izlediğimde ben de 'Neden yaptım?' diyorum. Ben çocukluktan Fenerbahçeliyim. Sülalemde sadece bir tane Beşiktaşlı var. İnşallah hocalık hayatımda da Fenerbahçe'ye katkı vereceğim.'

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DERBİSİ'
'Fikstür çekildiğinde önce ilk haftaya sonra derbiye bakılır. Galatasaray ile ne zaman ve nerede oynayacağımıza bakarız. Türkiye'nin en büyük derbisi Fenerbahçe - Galatasaray'dır. Bunu dünya söylüyor. Galatasaray maçları bizim bayramımızdır. Bir hafta, belki iki hafta bu maçı düşünürüz. Benzin almaya gidiyorsun, 'Volkancım derbi ne olacak?' diyor. Bu bile bir baskı. Stresten maçı oynamak istemeyeni bile gördüm.'

'DIŞARIDAN 11 TANE ADAM TOPLASAK YİNE YENERİZ'
'Derbilere rahat hazırlanırdım. Fenerbahçe'ye imza attığımda Galatasaray'ı 6-0 yendik. O maçı locada izledim. O gün dedim ki, 'Burada derbileri kazanırız.' Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız. Derbide yenilmeme serimin hesabını tutmadım, bana söylediler. Baktım ki devam ediyor. Bu inanmaktan geçiyor. Kendi evimizde derbiyi kazanacağımıza inanıyordum, en kötü kaybetmeyeceğimize inanıyordum.'

'GEÇEN SENE BİR İSTİSNA OLDU'
'Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir sene ara verdik. 20 senede bir olur, belki 50 senede bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak. Yine bir seri yakalayacağız.'

'BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM'
'Yurt içi ve yurt dışından çok teklif aldım . Beşiktaş'tan teklif aldım, istedikleri dönemler oldu. Ancak Fenerbahçe'ye hiçbir zaman rakip olmak istemedim. Fenerbahçe'ye karşı rakip olsam 'Ben oynamam' derdim. Futbolu bırakırken de teklifler geldi, Fenerbahçe'ye rakip olacağım için bırakma kararı aldım. Hocamız, yanında olmamı istedi.'

Volkan DemirelFenerbahçeBeşiktaşGalatasaray

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