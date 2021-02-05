Kavala için kritik karar! Gezi ve 15 Temmuz davaları için birleşme kararı

Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle de suçlanan Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin yargılandığı davada ikinci duruşma yapılıyor. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme başkanı, Kavala'nın Gezi olaylarına ilişkin davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinden gelen önemli bir kararı okudu. O kararda, istinaf mahkemesinin bozduğu Gezi davası ile Kavala'nın 15 Temmuz davasının birleşmesi konusunda muvafakat (uygun görme) kararı verildiğini bildirildi. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi de duruşma sonunda birleşme kararı verildi. Kavala'nın tutukluluğu devam edecek.





BOZMA GEREKÇESİ OLMUŞTU



Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 18 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın aralarında olduğu 9 sanık hakkında beraat kararı vermiş, İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi 3. Ceza Dairesi ise 22 Ocak'ta beraat kararını bozmuştu. İstinaf Mahkemesinin bozma kararında, Kavala'nın davalarının birleştirilmesi gerektiği kaydedilmişti.



