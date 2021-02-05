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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde 50+1 ve ilk 4 maddenin aynı kalmasında mutabık kalındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli dün Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede yeni anayasa ve reform paketi konuşuldu, 50+1 ve ilk 4 maddenin aynı kalmasında mutabık kalındı.

Güncel / 05 Şubat 2021 Cuma 09:09
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde 50+1 ve ilk 4 maddenin aynı kalmasında mutabık kalındı

Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, dün bir saat süren anayasa zirvesinde bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan ve Bahçeli'nin 2023 seçimlerine kadar tamamlanmayı planladıkları anayasa çalışmalarında ilk hedef olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini güçlendirecek adımlar olacak. Görüşmede Türkiye'de darbeler sonrası yapılan anayasaların vesayet içerdiği belirtildi. 12 Eylül darbesinin ardından yapılan mevcut 1982 Anayasası'nda yapılan değişikliklerle bile vesayetten kurtulunamadığına dikkat çekildi. İki liderin Türkiye'nin vesayet anayasasından kurtulması konusunda görüş birliğine vardığı, muhalefetin ilk tepkilerinin de enine boyuna masaya yatırıldığı öğrenildi.

50 artı bir değişmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde cumhurbaşkanı seçilmek için 50 artı 1 şartı getirilmişti. İki liderin görüşmede 50 artı 1 şartının korunması yönünde fikir birliğine vardığı öğrenildi. Yeni anayasanın sisteme uygun olması gerektiğine dikkat çekildi. Anayasada yapılacak değişikliklerle sistemin daha rahat bir şekilde işleyeceği belirtildi. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmeyeceğine de vurgu yapıldı.

Reformlar da görüşüldü

İki lider, anayasa çalışmalarının yanı sıra iç ve dış gelişmeleri de değerlendirdi. Görüşmede, yargı ve ekonomik alanda yapılacak reformlar da masaya yatırıldı. Erdoğan, reformlarda son gelinen noktayı Bahçeli ile paylaştı. Görüşmede, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemler de gündeme geldi.

Öte yandan Anavatan Partisi de Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına destek verdiğini açıkladı.

Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesindekabul etti.Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 40 dakika sürdü.

Devlet BahçeliRecep Tayyip Erdoğan

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