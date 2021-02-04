USD (Alış - Satış) : 7,15 - 7,16 EURO (Alış - Satış) : 8,60 - 8,62

İzmir'deki Boğaziçi provokasyonunda 51 kişi gözaltına alındı! 39'unun terörden kaydı var

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahane ederek İzmir'de eylem yapan 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'unun hakkında terör kaydı bulunduğu tespit edildi. İstanbul'daki provokasyonla ilgili gözaltına alınan 159 şüpheli ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde ise 19 şahsa DHKP-C Terör Örgütüyle alakalı, 23 şahsa MLKP Silahlı Terör Örgütüyle alakalı ve 9 şahsa ise PKK Silahlı Terör Örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntılar...

Güncel / 04 Şubat 2021 Perşembe 09:23
İzmir'deki Boğaziçi provokasyonunda 51 kişi gözaltına alındı! 39'unun terörden kaydı var

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını protesto edenleri bahane ederek İzmir'de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 39'unun hakkında terör kaydı bulunduğu öğrenildi.

POLİSİN 'DAĞILIN' ÇAĞRISINA UYMAYIP TAŞKINLIK ÇIKARDILAR

Edinilen bilgiye göre gün içerisinde bir grup gösterici, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane ederek Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz olarak toplandı. Polis ekiplerinin 'dağılın' duyurusuna uymayan grup taşkınlık çıkardı.

51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: 39'UNUN TERÖRDEN KAYDI VAR

Öte yandan polise mukavemet uygulayıp çevreye zarar veren gruba polis ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerinin müdahalesinde 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 39'unun terörden kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TERÖRLE BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişinin Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede okuduğu öğrenildi.

Yakalanan 159 şüpheli şahıs ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 19 şahsa DHKP-C Terör Örgütüyle alakalı, 23 şahsa MLKP Silahlı Terör Örgütüyle alakalı ve 9 şahsa ise PKK Silahlı Terör Örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 79 şahsın çeşitli terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğu tespit edildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN OKUDUKLARI ÜNİVERSİTELER

29 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muzzama resminin ortasında Şahmeran temalı resim bulanan ve sol üst köşesinde LGBT-İ bayrağı bulunan resmi astıkları tespit edilen kişilere yapılan gözaltıları protesto amaçlı eylem ve etkinliklerde yer alan şahıslardan 159'u gözaltına alındı.

Herhangi bir üniversitede kaydı bulunmayan 13 olmak üzere toplam 159 şahıs yakalanmıştır. Gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişi Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede eğitim-öğretim görüyor. İşte gözaltına alınan şüphelerin okudukları üniversiteler:

- Akdeniz Üniversitesi 1
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1
- Beykent Üniversitesi (Vakıf) 1
- Boğaziçi Üniversitesi 57
- Cumhuriyet Üniversitesi 1
- Ege Üniversitesi 2
- Cumhuriyet Üniversitesi 1
- Hacettepe Üniversitesi 1
- Işık Üniversitesi (Vakıf) 1
- İstanbul Üniversitesi 31
- İstanbul Ticaret Üniversitesi 1
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrencisi 1
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) 1
- İstanbul Teknik Üniversitesi 1
- Kocaeli Üniversitesi 3
- Kocaeli Sağlık Teknolojileri Üniversitesi 1
- Koç Üniversitesi 5
- Marmara Üniversitesi Öğrencisi 11
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 11
- Medipol Üniversitesi Öğrencisi 1
- Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 1
- Türk- Alman Üniversitesi (Vakıf) 1
- Trakya Üniversitesi 1
- Üsküdar Üniversitesi 1
- Yıldız Teknik Üniversitesi 9
(13 kişinin herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadı)

Mimar SinanHacettepe

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı