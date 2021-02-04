İzmir'deki Boğaziçi provokasyonunda 51 kişi gözaltına alındı! 39'unun terörden kaydı var

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını protesto edenleri bahane ederek İzmir'de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 39'unun hakkında terör kaydı bulunduğu öğrenildi.



POLİSİN 'DAĞILIN' ÇAĞRISINA UYMAYIP TAŞKINLIK ÇIKARDILAR



Edinilen bilgiye göre gün içerisinde bir grup gösterici, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane ederek Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz olarak toplandı. Polis ekiplerinin 'dağılın' duyurusuna uymayan grup taşkınlık çıkardı.



51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: 39'UNUN TERÖRDEN KAYDI VAR



Öte yandan polise mukavemet uygulayıp çevreye zarar veren gruba polis ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerinin müdahalesinde 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 39'unun terörden kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



TERÖRLE BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU



Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişinin Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede okuduğu öğrenildi.



Yakalanan 159 şüpheli şahıs ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 19 şahsa DHKP-C Terör Örgütüyle alakalı, 23 şahsa MLKP Silahlı Terör Örgütüyle alakalı ve 9 şahsa ise PKK Silahlı Terör Örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 79 şahsın çeşitli terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğu tespit edildi.



İŞTE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN OKUDUKLARI ÜNİVERSİTELER



29 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muzzama resminin ortasında Şahmeran temalı resim bulanan ve sol üst köşesinde LGBT-İ bayrağı bulunan resmi astıkları tespit edilen kişilere yapılan gözaltıları protesto amaçlı eylem ve etkinliklerde yer alan şahıslardan 159'u gözaltına alındı.



Herhangi bir üniversitede kaydı bulunmayan 13 olmak üzere toplam 159 şahıs yakalanmıştır. Gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı tespit edildi.



Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişi Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede eğitim-öğretim görüyor. İşte gözaltına alınan şüphelerin okudukları üniversiteler:



- Akdeniz Üniversitesi 1

- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1

- Beykent Üniversitesi (Vakıf) 1

- Boğaziçi Üniversitesi 57

- Cumhuriyet Üniversitesi 1

- Ege Üniversitesi 2

- Cumhuriyet Üniversitesi 1

- Hacettepe Üniversitesi 1

- Işık Üniversitesi (Vakıf) 1

- İstanbul Üniversitesi 31

- İstanbul Ticaret Üniversitesi 1

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrencisi 1

- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) 1

- İstanbul Teknik Üniversitesi 1

- Kocaeli Üniversitesi 3

- Kocaeli Sağlık Teknolojileri Üniversitesi 1

- Koç Üniversitesi 5

- Marmara Üniversitesi Öğrencisi 11

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 11

- Medipol Üniversitesi Öğrencisi 1

- Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 1

- Türk- Alman Üniversitesi (Vakıf) 1

- Trakya Üniversitesi 1

- Üsküdar Üniversitesi 1

- Yıldız Teknik Üniversitesi 9

(13 kişinin herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadı)