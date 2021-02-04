Çanakkale'de 'Boğaziçi Üniversitesi' provokasyonu! 9 gözaltı!

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanması bahane edilerek başlayan provokasyon girişimi sürüyor. Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyada bot hesaplarla algı operasyonu yapılıken İstanbul dışındaki şehirlerde de provokatörler sahneye çıktı.



SAPKINLARI SAVUNDULAR



Çanakkale'de "Boğaziçi direnişini, öğrencilere ve LGBT+'lara yönelik artan saldırıları konuşuyoruz. #Aşağı Bakmıyoruz! ÇOMÜ'lü Öğrenciler" yazılı görseli sosyal medyada paylaşan bir grup, kordon boyunda sergilenen Troya Atı yanındaki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda toplandı.



Polis, gruba dağılması için önce uyarıda bulundu. Dağılmayan gruba müdahale eden polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 9 kişi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.