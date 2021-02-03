Mansur Yavaş'ın Mansur Yavaş'a cevabı! Tıklayınca güleceksiniz

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiğinde sadece Ankara sevdalısı olduğunu ve siyasetle ilgisi olmayacağını belirttiği bir paylaşım yapmıştı.







Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör atanmasının ardından yaşanan ve provokasyona dönüşen olayların ardından yine kendi sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı.







Siyasetle doğrudan ilişkili olan Boğaziçi işgal girişimiyle ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'ya açık mektup yazdığını ve istifaya davet ettiğini belirtti.







Bu paylaşım sonrası Mansur Yavaş sosyal medyanın diline düştü.

















