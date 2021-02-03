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Konya'da feci kaza: Profesör hayatını kaybetti, kızı yaralandı...

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada Ankara’da özel bir hastanede yöneticilik yapan Prof. Dr. Kadir Okhan Akın (52) hayatını kaybederken 14 yaşındaki kızı Yelin Su Akın yaralandı.

Güncel / 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:29
Konya'da feci kaza: Profesör hayatını kaybetti, kızı yaralandı...

Kaza, dün akşam saatlerinde Konya-Ankara karayolu üzerinde Altınekin ilçesi Akköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'da özel bir hastanede yöneticilik yapan Prof. Dr. Kadir Okhan Akın'ın idaresindeki 06 ZCP 27 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki bariyerlere çarptı.



PROFESÖR AKIN HAYATINI KAYBETTİ

Bariyerlere sürücü kabini tarafından otomobile ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu profesör Akın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralı Yelin Su Akın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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