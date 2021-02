Kar fırtınası esir aldı! Uyarı üstüne uyarı...!!!

Kar fırtınaları Kuzey Yarımküre'yi esir almış durumda.ABD'nin orta batısında başlayan ve ülkenin doğu yakasını da etkisi altına alan tipi sonrasında Washington'da acil durum ilan ilan edildi.



Bazı eyaletlerde de hava trafiği felç oldu ve yüzlerce uçuş iptal edildi. Minnesota ve Illinois eyaletlerinden başlayarak doğuya doğru gelen kar fırtınası, Virginia, Maryland ve Washington'ı da etkisi altına aldı.



Chicago'da kar kalınlığı 17 santimetreyi bulurken, yoğun kar yağışı nedeniyle 300'den fazla uçuş iptal edildi, 360'tan fazla uçuşta ise gecikme yaşandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Washington'da acil durum ilan edildi.

Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Pennsylvania, New York, Delaware ve Massachusetts eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası hayatı tam anlamıyla felç etti.



ABD'nin doğu kıyılarını yerle bir eden kar fırtınası, aşılama alanlarını kapattı ve New York'ta hayatı durma noktasına getirdi. Pazartesi öğleden sonra New Jersey ve Pennsylvania'nın bazı kısımlarında kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı.



New York eyaletinde de yer yer 43 santimetreye ulaşan kar nedeniyle, New York City ve New Jersey yetkilileri, olağanüstü hal ilan etti.



ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, fırtınanın azalmadan önce New England'a doğru hareket edeceğini söyledi. Birkaç gün boyunca saate 80 kilometre hızla esecek şiddetli rüzgarların hayatı olumsuz etkilemeye devam edeceği tahmin ediliyor.



Yerel seyahatleri mahveden fırtına nedeniyle New York Belediye Başkanı Bill de Blasio zorunlu olmayan seyahatleri kısıtlayan ve devlet okullarını kapatan bir emir yayınladı. New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta ve diğer 44 ilçede olağanüstü hal ilan etti. Cuomo, düzenlediği basın toplantısında 'Bu tehlikeli ve hayatı tehdit eden bir durum' dedi.



New Jersey'de Vali Philip Murphy, eyaletin otobüs ve demiryolu operasyonlarını askıya aldı. Acil durum emri, yetkililerin yolları kapatmasına ve evleri tahliye etmesine izin veriyor.



Newark Liberty Uluslararası Havaalanı, John F Kennedy Havaalanı ve Philadelphia Uluslararası Havaalanı dahil olmak üzere fırtınanın yolundaki büyük havaalanlarında bin 600'den fazla uçuş iptal edildi. New York La Guardia Havalimanı'nda tüm uçuşlar Pazartesi sabahı itibariyle askıya alındı. Fırtına ayrıca Connecticut, New Jersey, Rhode Island, Philadelphia, Washington, DC ve New York bölgesinin bazı bölgelerinde aşı dağıtımını da durdurdu.



ABD kar fırtınalarıyla zorlu mücadelesini sürdürürken, Britanya da alarma geçti. İngiltere'nin bazı bölgeleri için 60 saatlik bir uyarı ile tehlike doruğa çıktı. Yetkililer, 2018'de 'Doğudan Gelen Canavar' olarak adlandırılan kar fırtınasından bu yana en şiddetli ve yıkıcı yağışın gerçekleşeceği uyarısında bulundu. Bazı yüksek kırsal toplulukların elektrik, su veya telefonlarının kesilebileceği ve günlerce gelmeyebileceği uyarısında bulunuldu.



Önümüzdeki günlerde İskoçya'da kar kalınlığının 30 santimetreden fazla olabilileceği aktarıldı. İngiltere'nin kuzey bölgelerinde 10 santimetreye yaklaşması beklenirken, bazı bölgelerde de şiddetli yağmurlar bekleniyor. Daha güneyde, bugün yoğun sağanak yağışlar beklenirken, Çevre Ajansının ülke geneline yayılmış 165 uyarı yayınladı. Bu yağışlar sel tehdidini de beraberinde getiriyor. Bu yağışlar esas olarak Bedfordshire, Lincolnshire, Cambridgeshire, Suffolk ve Trent, Severn ve Thames vadilerini etkilerken, yetkililer dört sel uyarısı daha yayınladı.