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Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı kararı

Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam saat 17.00'de toplanma kararı aldı. Videokonferans ile gerçekleşecek olan toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Toplantı sonrası yazılı bir basın açıklaması yapılacak.

Güncel / 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:20
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı kararı

Koronavirüs ile mücadele tüm hızı ile sürerken, Bilim Kurulu toplanma kararı aldı.

Aşılama sürecinin detayları, yeniden artışa geçen vaka sayısı ve mutasyonlu virüsün etkileri kritik toplantıda tartışılacak.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Bilim Kurulu üyeleri toplantıya canlı bağlantı ile katılacak. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.

Kritik toplantı 17.00'de başlayacak. Sona ermesinin ardından görüşülenler ve alınan öneri kararları yazılı olarak kamuoyuna duyurulacak.

2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1592 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.

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