Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'liselerde yüz yüze sınav' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde ne zaman yapılacağı merak konusu olan yüz yüze sınavlara ilişkin açıklamada bulundu.



Selçuk, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." ifadelerini kullandı.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma takvimine ilişkin de açıklamada bulunmuştu.



Selçuk, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetmişti:



"Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta, illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıklamıştı.