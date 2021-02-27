Çöp tepelerinin kapladığı Maltepe Belediyesi'ne AK Partili belediyelerden efsane cevaplar

Maltepe Belediyesi'nde temizlik işçilerinin grevi sonrası sokaklarda oluşan çöp tepeleri çöp dağlarına evrildi.



CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç ise Maltepeli vatandaşların çöp topladığı fotoğrafları paylaşarak 'Her koşulda yanımızda olan Maltepe'de değişimin öncüsü kadınlara günlerdir verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız' ifadelerini kullandı.







AK Partili belediyeler ise CHP'li Başkan Kılıç'ın bu paylaşımını tiye aldı.







İşte AK Partili belediyelerin çöp paylaşımları:



'VATANDAŞLARIMIZA ÇÖP TOPLATMAK GİBİ BİR HİZMETİMIZ YOK'



Ali Kılıç'ın, söz konusu paylaşımına siyasiler ve AK Partili belediyelerden ilginç cevaplar geldi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 'Başkanlığım süresince Gaziosmanpaşa'nın kıymetli sakinlerine asla çöp toplatmayacağımızı vaadediyorum' dedi.







Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da, 'Çekmeköy ailemizin içi rahat olsun 12 yıldır olduğu gibi belediye başkanlığım süresince sizlere çöp toplatmayacağimin sözünü veriyorum' diye konuştu.







Niğde Belediyesi; 'Vatandaşlarımıza çöp toplatmak gibi bir hizmetimiz yoktur' derken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de 'Vatandaşlarımızın bilgisine: Şanlıurfa'da çöp toplamak vatandaşlarımızın değil, bizlerin sorumluluğundadır' ifadelerini kullandı.







KABAKTEPE: 'BIRAKIN BU ÇÖPLERİ 'AJANS' TOPLASIN'



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Biz 94 ruhundan bahsedince, CHP'liler kayıtsız kalamamış, dönemin çöp dağlarıyla İstanbulluları tekrar buluşturmak için harekete geçmişler:) Sevgili gençler, sene olmuş 2021. Bırakın bu çöpleri 'ajans' toplasın. Gelin biz sizinle büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizi konuşalım' ifadelerini kullandı.









'HEYKELİ DİKİLECEK İNSANLARSINIZ'



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da; Tuzla sokaklarında temizlik yapan personelin videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak, temizlik personeline 'Heykeli dikilecek insanlarınız' dedi. Yazıcı, Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminden akıllarda kalan müziği de paylaştı.







CİN: 'FAZLA ÇÖPÜNÜZ VARSA BİZ TALİBİZ'



Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: 'Türkiye'nin ilk tam otomatik ayrıştırma merkezi Pendik'te bulunmaktadır. Bizim çöpümüz bize yetmiyor fazla çöpünüz varsa biz talibiz :)'







Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: 'İlçemizde kurulan semt pazarlarımızın ardından Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, 72 personel, 24 çöp toplama aracı ve 2 su tankeri ile sokakların temizliği hızla ve kısa sürede gerçekleştiriyor. Çünkü Esenleri çok seviyoruz.'







Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı: 'Bizim haberlere konu olan ve işini aşkla yapan, yaparken de buna eğlence katan bir ekibimiz var. Hizmet aşkı sonradan gelmiyor, yani demem o ki hamurumuzda, davamızda var. AK Parti demek, gönül belediyeciliği demek.'







Bahçelievler Belediyesi: 'Bahçelievler'de bırakın komşularımıza çöp toplatmayı, çöp kutusunun varlığını bile hissettirmiyoruz... Çimçit konteynerlerimiz hizmetinizde... Gönül belediyeciliği bizim işimiz'







Eyüp Belediyesi: 'Bir ekibimiz çöpleri topluyor hemen ardından diğer ekibimiz çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor. Alırız bir maaşallahınızı :)'







KARTOĞLU: 'CHP, ÇÖP TOPLAMAYI BİLE BECEREMEYİP İSTANBUL'U 1990'LARIN PİSLİĞİNE BOĞDU'



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi ve 'Temel Belediyecilik hizmetlerinden biri olan çöp toplamayı bile beceremeyip İstanbul'u 1990'ların pisliğine boğan CHP yine çareyi 'ajansta' arıyor. Hizmet edemeyen CHP, bu sefer Türkiye'nin en modern kapalı pazarı Başakpazar'da slogan atıp huzur bozarak dikkat dağıtmaya çalıştı' ifadelerini kullandı.







Sultangazi Belediyesi: ''Beyaz Bayraklı Caddeler' çalışmamızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz, temiz ve sağlıklı bir Sultangazi! 1. Cebeci Caddesi'









Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: 'Vatandaşlarımızın bilgisine: Şanlıurfa'da çöp toplamak vatandaşlarımızın değil, bizlerin sorumluluğundadır'





