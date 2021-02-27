CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan vekillere 'İstanbul'u nasıl çöplüğe çevirdik gelin görün' daveti

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle ilçede çöpler 5 gündür toplanmıyor.



Maltepe Belediyesinde aralarında temizlik görevlilerinin de bulunduğu işçilerin başlattığı grev, beşinci gününde devam ediyor.



Grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken, birçok noktada dolu olan konteynerlerin yanlarına bırakılan çöpler, sokaklarda yığınlar oluşturdu.



İlçede yaşayan vatandaşlar, çevreye kötü kokular yayılmasına neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.



İMAMOĞLU'NDAN VEKİLLERE DİKKAT ÇEKEN DAVET



İstanbullu çöp dağlarından şikayet ederken, sokaklar 1990 öncesine dönerken CHP'li İBB Başkanı vekillere tıpkı bir partinin genel başkanı gibi davetiye göndererek 'gelin yaptığımız mükemmellikleri görün' diye davetiye gönderdi.



Vekillere giden Ekrem İmamoğlu yazıda şu ifadelere yer verildi:



Sayın Vekilim, İnsan odaklı, eşitlikten, adaletten ve üretimden yana, katılımcı bir yönetim anlayışıyla 18 ayımızı geride bıraktık. Bu kısa sürede, 'İstanbul'da yeni bir başlangıcın' ilk büyük ve sağlam adımlarını attık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerleriyle yönetildiğinde bu muhteşem kentte hayatın nasıl kolaylaşıp güzelleştiğini gösterdik, geleceğimize dair umutları büyüttük. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı örnekleriyle paylaşmak, sizin gözlem ve değerlendirmelerinizi almak bizim için çok değerli bir kılavuz olacaktır. Bu amaçla, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri için düzenlediğimiz, 6 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek İstanbul programına saygıdeğer eşinizle birlikte katılımınızdan onur ve mutluluk duyacağım.



Saygılarımla, Ekrem İmamoğlu'



İMAMOĞLU ÇÖP DOLU SOKAKLARI DA GEZDİRECEK Mİ?



Davetiyesinde vekillere 'Bu muhteşem kentte hayatın nasıl kolaylaşıp güzelleştiğini gösterdik' diye reklam yapan İmamoğlu'nun vekillerine çöp dolu sokakları gezdirip gezdirmeyeceği merak ediliyor.