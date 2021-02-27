2021 yılında ikna çalışması sonucu 31 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu ve böylece 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu.