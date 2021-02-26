Yerli elektrikli metrobüs Ankara'da: Tek şarj ile 250 kilometre yol alıyor

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyesi Bozankaya AŞ, yüzde 100 elektrikli ve yerli metrobüs aracını Ankara'da tanıtarak, OSTİM Teknik Üniversitesi ile Ar-Ge alanında iş birliği protokolü imzaladı.



İmza törenine Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek katıldı.



Törende, Bozankaya'nın ürettiği yüzde 100 elektrikli ve yerli metrobüs aracının tanıtımı yapıldı



Metrobüs, çift körüklü, 5 adet solda, 4 adet de sağda olmak üzere toplam 9 kapılı, 250 yolcu kapasiteli, 25 metre uzunluğunda ve tek şarj ile 250 kilometreye kadar yol alabiliyor.







Tanıtımı yapılan metrobüs, hem yatırımcıların hem de elektrikli ulaşım teknolojilerine ilgi duyanların yakından görebilmesi için yaklaşık bir ay boyunca OSTİM'de sergilenecek.



Bozankaya'nın yüzde 100 Türk mühendisliği ve yüksek yerli teknolojiyle tasarlanarak ürettiği çevre dostu elektrikli otobüsler, Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Lüksemburg gibi birçok Avrupa ülkesinde büyük metropollerin toplu taşıma sistemlerinde hizmet veriyor.



ASO Başkanı Özdebir, törende yaptığı konuşmada, dünya gündeminde dijital dönüşüm ve yeşil ekonominin öne çıktığına işaret etti.



Özdebir, yaptıkları bir hesaplamada arabaların karbon ayak izinin OSB'lerinkinden fazla olabileceğini belirlediklerine dikkati çekerek, 'Böyle büyük bir aracın kullanmış olduğu mazotla hele ki Ankara gibi çanak şeklinde bir şehirde yaratmış olduğu emisyonu sizler de tahmin edebilirsiniz. Bu araç Ankara'ya layık, Ankara'mızın da ihtiyacı var.' ifadelerini kullandı.







Bozankaya'nın, 2 binin üzerinde metro seti üretmiş bir firma olduğunu belirten Özdebir, 'Maalesef biz Ankara'mızda böyle bir firma varken Çinlilerden Ankara'ya yakışmayan metro araçları satın aldık.' dedi.



ATO Başkanı Baran da Ankara'nın en önemli sıkıntılarından birinin mesleki eğitim olduğuna dikkati çekerek, üniversite-sanayi iş birliğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM'in bu anlamda çok güzel eşleştiğini söyledi.



OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek de Bozankaya'nın, Türkiye'nin ve Ankara'nın göz bebeği teknoloji şirketlerinden biri olduğunu vurgulayarak, firma ile üniversitenin Ar-Ge ve öğrencilerin eğitimi alanındaki iş birliğini başlattıklarını söyledi.