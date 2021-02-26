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Maltepe'de çöp şöleni! CHP'den 1990'ları özleyenlere dev hizmet!

Türkiye, CHP'li Maltepe Belediyesi'nin 'çöp' rezaletini konuşuyor. Maltepe'de belediye işçilerinin greve başlamasının ardından çöp yığınları her geçen gün daha artmaya başladı. Maltepe İlçesi'nin birçok bölgesindeki çöpler yaydığı koku ile halk sağlığını tehdit eden bir boyuta da ulaştı. Vatandaşlar duruma çözüm üretilmesini beklerken, CHP belediyeciliğine de isyan etti.

Güncel / 26 Şubat 2021 Cuma 17:57
Maltepe'de çöp şöleni! CHP'den 1990'ları özleyenlere dev hizmet!

Maltepe Belediyesi'nin ilçede çöpleri toplamaması Türkiye'nin gündemine oturdu. Maltepe Belediyesi'nde çalışan bin 500 işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubat'ta greve başladı. Bu tarihten beri Maltepe'de çöpler toplanmıyor. Sokak aralarında, yol kenarlarında bulunan çöp konteynerleri taşmış durumda.



HER ŞEY BAMBAŞKA OLACAKTI YA OLDU İŞTE

Maltepeliler ise özellikle salgın sürecinde yaşanan bu durumdan endişeli olduklarını dile getirdi. Oluşan çöp yığınları havadan görüntülendi. Atatürk Caddesi'nde yürüyen Recep Karataş, 'Her şey bambaşka olacaktı ya oldu işte. Her şey bambaşka oldu ne güzel. Söyledikleri aynen oldu' dedi. Murat Teker ise, 'Maltepe olarak en çok vergiyi veren ilçeyiz. Sadece burası değil Bağlarbaşı Mahallesi'nde de her yer çöp. Mahalleli olarak bu durumdan rahatsızız' diye konuştu.



VERİLEN HİÇBİR SÖZLERİN KARŞILIĞI YOK

Ersan Parlak da, 'Merkez Maltepe'deyiz. Maltepemizin haline bakın. İşçilere verilen sözler nerede kaldı? Bu çöplerin hali ne? Bir de virüs sürecindeyiz. Ortamın halini herkes biliyor. Yaşanan sıkıntılara bakın. Hani işçilerin yanındaydı? Kimse kimsenin yanında değil. Belediyede çalışan işçi arkadaşların daha çok hak ettiğine inanıyorum.' dedi.



ÇÖPLERİN TOPLANMASINI İSTİYORUZ

Ara yolların yanı sıra çöp yığınları semt pazarlarının kurulu olduğu yerlerde de birikmiş halde.

Bağlarbaşı'nda bulunan bir semt pazarında 2 gün önce kurulan pazarın çöpleri duruyor. Mahalleli bu durumdan şikayetçi olduğunu söyleyerek çöplerin toplanmasını istedi. Nihal Ata, 'Maltepe Belediyesi adına üzgünüm. Şu ana kadar böyle bir şey görmedik. Sanırım işçiler grevdelermiş. Çöplerin toplanmasını istiyoruz' deyi konuştu.

Münire Koç ise, 'Ben gerçekten çok üzgünüm. Bu durumdan çok rahatsızız. Ben de geçerken gördüm. Çöpler ağzına kadar dolu. Burası Pazar yeri baktığımda şok oldum. Hem virüs var hem bu çöp var bilmiyorum ne olacak? Bunun bir şekilde düzeltilmesi gerekir bizi niye böyle bıraktılar?' dedi.



CHP'LİLER ÇÖPLERİ KENDİLERİ TOPLUYOR

Öte yandan bazı bölgelerde CHP'li seçmen de belediyenin hizmetsizliğine farkına varmış olacak ki belediyeye destek olmak için çöpleri kendileri toplama kararı aldı. 

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