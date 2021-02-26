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İstanbul'da toplu tecavüz! 5 kişi genç kadını kaçırıp...

Mısır’dan İstanbul’a eğitim görmek için gelen genç kadın, eğitim merkezinde tanıştığı arkadaşının tecavüz ve gaspına maruz kaldı. Mağdur kadın şikayetçi olunca öfkelenen Mısırlı genç, bu kez 4 arkadaşı ile birlikte genç kadını şikayetinden vazgeçirmek için kaçırıp toplu tecavüz ettiler.

Yaşam / 26 Şubat 2021 Cuma 07:29
İstanbul'da toplu tecavüz! 5 kişi genç kadını kaçırıp...

Mısır'dan İstanbul'a eğitim görmek için gelen genç kadın, eğitim merkezinde tanıştığı arkadaşının tecavüz ve gaspına maruz kaldı. Sabah'ın haberine göre; Olay geçtiğimiz yıllarda İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Mısır'dan Türkiye'ye öğrenim görmek amacıyla gelen 28 yaşındaki R.D., isimli genç kız kayıt yaptırdığı üniversitenin Türkçe Öğretim Merkezinde kendisi gibi Mısır'dan gelen 29 yaşındaki I.M., ile tanıştı. İkili kısa süre sonra sevgili oldu.

DUŞTA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI

Genç çift, arkadaş grubuyla birlikte Beyoğlu'nda bulunan bir evde yaklaşık 2 hafta birlikte kaldı. Birliktelik sırasında iddiaya göre R.D., duşa girdiği sırada erkek arkadaşı I.M., duşa girerek genç kızla zorla birlikte olmak istedi.

R.D.'nin çığlıklarını duyan arkadaşı O.A., odaya girerek saldırıda bulunan I.M.'yi evden kovdu.

KIZ ARKADAŞINI GASBETTİ

Kız arkadaşına öfkelenen genç adam R.D.'yi bir arkadaşı ile beklemeye başladı. Genç kız arkadaşından aldığı 4 bin lira ile birlikte bankaya gittiği sırada erkek arkadaşı I.M., yanında gelen arkadaşı O.M., ile birlikte gasp ederek üzerinde bulunan para ve telefonu alarak kayıplara karıştı.

Mağdur genç kız karakola giderek kendisini darp ederek gasp eden erkek arkadaşı ve yanında getirdiği kişiden şikayetçi oldu.

SOKAK ORTASINDA BAYILTARAK KAÇIRDI AYILDIĞINDA KARŞISINDA 4 ERKEK GÖRDÜ

Olaydan yaklaşık 3 ay sonra yüzüne maske takarak arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisini takip eden I.M., genç kızı bayıltarak araca bindirdi. Bir adreste gözünü açan R.D., karşısında 4 erkek görünce şoke oldu.

TOPLU TECAVÜZ EDİP İŞKENCE UYGULADILAR

Eski kız arkadaşını kaçıran I.M., genç kıza şikayetinden vazgeçmesini aksi takdirde işkence yapıp toplu tecavüze uğrayacağını söyledi. Korkuya kapılan genç kadın eski sevgilisinin söylediklerini yapacağını söylese de 4 kişilik grup alıkoydukları genç kadını defalarca istismar edip işkence uyguladı.

İşkence sonrası bir kağıda şikayetinden vazgeçtiğine dair zorla imza atan R.D., serbest kaldıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

40 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık skandal olayın ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında adli tıp kurumuna sevk edilen genç kadının çeşitli yollardan istismara maruz kalıp işkence gördüğünü belirten bir rapor düzenledi.

Savcılık incelediği raporun ardından 2 şüpheli hakkında 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Birden Fazla Kişi Tarafından' Nitelikli Yağma', 'Basit Cinsel Saldırı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında iddianame düzenledi. 40 yıla kadar hapsi istenen saldırganlar ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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