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Tam 412 tane! Bakan Çavuşoğlu Türkiye'ye getiriyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’dan, Macaristan gümrüğünde 6 yıl önce yakalanan 412 tarihi eseri teslim aldı.

Güncel / 25 Şubat 2021 Perşembe 16:24
Tam 412 tane! Bakan Çavuşoğlu Türkiye'ye getiriyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'da, mevkidaşı Szijjarto ile baş başa görüşmesinden sonra heyetler arası görüşmelere geçildi.

Szijjarto, heyetler arası görüşmenin başında Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Türk vatandaşları için taziyede bulundu.

Ayrıca ikili görüşmede, Macaristan'da ele geçirilen tarihi eserlerin teşhiri ve teslimi de gerçekleşti.

Szijjarto'nun, eserlerin Türkiye'ye götürülmek üzere hazır olduğunu belirtmesi üzerine Çavuşoğlu, eserlerin Türkiye'de heyecanla beklendiğini belirterek, Türkiye adına teşekkür etti.

Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajında da "2015'te Macaristan'da ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserleri Kültür ve Turizm Bakanı'mız Mehmet Nuri Ersoy'a iletmek üzere milletimiz adına teslim aldık. Dost Macaristan'a bu süreçteki desteği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN'DA ELE GEÇİRİLEN TARİHİ ESERLER

Macaristan kolluk birimlerinin yaklaşık 6 yıl önce bir Türk vatandaşının aracında yaptığı aramada, Roma dönemine ait mermer heykel başı, mermer figürin, metal, ahşap ve taş buluntular ile sikkelerden oluşan 412 eser ele geçirmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığın girişimleri sonrası tarihi eserlerin Türkiye'ye iade süreci başlatılmıştı.

Tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.

Mevlüt ÇavuşoğluMacaristan

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