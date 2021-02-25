Ermenistan ordusundan Paşinyan’a istifa çağrısı

Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan'ın ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu. Yaşanan son dakika gelişmesine göre Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayınladı.



GENELKURMAY BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI



Çıkan haberlerin ardından Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.



PAŞİNYAN HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI



Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.



Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, 'Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır.' dedi.



Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, 'Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz.' ifadesini kullandı.



Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ topraklarını yönelik işgal girişiminin başarısız olmasının ardından ülkede protesto gösterileri gündeme gelmiş, halk Başbakan Paşinyan'nın istifasını istemişti.



GERİLİMİ 'İSKENDER' FÜZELERİ TIRMANDIRDI



İstifa çağrısı skandalı, Dağlık Karabağ yenilgisi sonrasında son günlerde gündeme gelen Rusya'dan alınan İskender füzelerinin işlevsizliği tartışmalarının ardından geldi.



Geçtiğimiz günlerde Paşinyan'ın Ermeni basınına yaptığı açıklamada Rusya'nın ürettiği 'İskender' füze sistemini eleştirmişti. Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ işgalinde İskender kısa menzilli balistik füze sistemlerinin kullanılması gerektiğini söylemiş, Paşinyan ise söz konusu füzelerin kullanım için uygun olmadığını belirtmişti.

