Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.



MHP Genel Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Bugün sizlerle sadece Türk gençliği üzerine konuşmak, görüşlerimi açıklamak istiyorum. Gelecek demek varolmak, hayata tutunma iddiası demektir. Geleneği ve geleceği arasında bağ kuramayan toplumların hazin sonlarına tarih ibretle şahitlik etmektedir. Özellikle 4 Ocak 2021'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nde yeşeren olaylar Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları yeniden deşifre etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'genç fikirler demek, gerçek fikirler demektir' sözüyle görüşümüzü doğrulamaktadır. Biz kuşakları X, Y, Z ile ele almıyoruz. Bu ayrımın alfabenin diğer harflerine kadar ulaşacağını, buradan da sonuç çıkmayacağını görüyoruz.



Gençlikten taviz vermemiz, onlara kulak tıkamamız söz konusu olamayacaktır. Düşüncesi ne olursa olsun, Türk gençliği bizim has bahçemiz, parlak yüzümüz, muazzam hazinemizdir. Biz Türk gençliğinin ruh kökünü, yüreğinde kopan fırtınalı sahilleri, kendimizi bildiğimiz kadar iyi biliyoruz. Hiç ayırt etmeksizin, her genç kardeşime elimi uzatıyor, alayını birden hasretle kucaklıyorum. Diri umutlarımızı Türk gençliği ile örtüştürdük. Bu zaman diliminde cari imkanlarımız nispetinde üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin heyecanı ile dolduk.



'İÇ VE DIŞ MİHRAKLARIN ANA GAYESİ BU GÜÇTEN ÇEKİNMELERİNDEN DOLAYIDIR'



Gençler üzerinde hesap yapan çakal suretlerini görüyor, emellerini takip ediyoruz. 15-24 yaş grubunda yaklaşık 13 milyon kardeşimiz bulunmaktadır. Türkiye'nin genç nüfus oranı AB ülkelerininkinden çok daha fazladır. Bu stratejik gücümüzün apaçık delilidir. Türk gençliğinin aklını bulandırmaya, duruşunu bozmaya çalışan iç ve dış mihrakların ana gayesi, bu güçten çekinmelerinden dolayıdır.



TEMİNATIMIZ VE TESELLİMİZ TÜRK GENÇLİĞİDİR'



Hayatın olağan ilerleyişinde her birimizin karşısına zorluklar çıkabilir fakat Atatürk'ün dediği gibi, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda saklı olduğu sürece hayallerimizi hüsrana hiç kimse döndüremez. Nasıl ki istiridye zoru görmeden inci yapamazsa, zorlukları görmeden de irademiz sivrilemeyecektir. Teminatımız ve tesellimiz Türk gençliğidir.



'BİZİM DAĞA GÖNDERECEK TEK BİR GENCİMİZ YOKTUR'



Yıkım gündelikçileri, mukallit aydınlar, kimliksiz siyasetçiler, terör örgütlerine taşeronluk yapan köksüzler, gençliğe musallat olan cinayet ve suç şebekeleri bilsinler ki, bizim ne dağa gönderecek, ne hücre evine yollayacak, ne üniversite kapılarındaki eylemlerde kaybeden tek bir gencimiz dahi yoktur.



Sis bulutu dağılıp, pişmanlık yerini aldığında aklı kiralanan, aldatılan, hayatı sönen gençlerimizin müteessir ve muhtaç hallerine en başta anaları ve babaları kahrolacaktır. Türk gençliği uyanık ve dikkatli bir şuura, devletine karşı sorumluluğa, ailesine ve arkadaşlarına karşı saygılıdır.Türk gençliği uyanık ve dikkatli bir şuura, ailesine ve arkadaşlarına karşı saygılı bir üsluba sahiptir. Bunun aksi iktimatinde olanlar kandan faydalanan vampirlerdir.



Hak ve özgürlük mücadelesi meşru ve hukuki sınırlar içinde insan onurunun parçasıdır. Özgürlüğün sınırı başkalarının özgürlüğüdür. Hayatı yaşasın ve kahrolsun sloganları arasına sıkıştırmak insansa yaşama sırt çevirmektir.



'HER KÖTÜ KORKAKTIR'



Bir anlık gaflet, bunalım, yanlış adım hayatı boyunca tesirini koruyacak maliyet çıkaracak demektir. Kötü arkadaşlık yaygın kötülük demektir. Her kötü korkaktır.



Önemli olan kötülükleri söküp atacak olan dirayete sahip olmaktır. Hepimize düşen vazifeler vardır. Yanlış bir yolda olan varsa dönsün. Gençlik üzerinde kumar oynayanları çözsün. Kitap okumaya davet edene gitsin



'BOĞAZİÇİ'NDE HER OLAY ÇARPITILDI, HAİN ÇEVRELERCE KULLANILMAK İSTENİLDİ'



Boğaziçi Üniversitesi'ndeki her gelişme açıkça çarpıtılmıştır. Bu işin içinde ne yazık ki bazı siyasi partiler de yer almıştır. Başkalarının evlatlarını siyasal ihtirasları için kavgaya yönlendiren zilletin dipsiz çukuruna düşen sorumsuz ve kirli zihniyetlerdir.



Yasa dışı akımlar, terörizmin ajanları gençlerin peşindedir, kafeslemenin emelindedir. Sevgili gençler hiçbirinizi kaybedemeyiz. Hiçbirinizin hayatını tesadüf akıntılara teslim edemeyiz. İtirazlarınız sinirli olabilir, siz bizim ve milletimiz için istiklal ve istikbalimiz için pahabiçilemez öneme sahipsiniz.



Hayatın belli bir aşamasından sonra bazı aksiliklerin, eksikliklerin telafisi müşkülatlıdır. İhtimaldir ki her şey için çok geç kalınmıştır. Böyle bir açmaza sürüklenmemek için hayatın erken döneminde yapılması gereken ödevler ve görevler vardır. Bu konuda erken davranmak yerine geç kalınırsa hayatın zorlu yolları, sancılı süreçleri belirginleşecektir.



Gençlik manevi bir servet, geleceğin beşeri sermayesidir. Gençlerimizin safiyane düşünceleri, haklı istekleri muteberdir. Konuşmak, tartışmak, paylaşmak, daha iyiyi ve güzeli amaçlamak insan olmanın alametifarikasıdır. Mücadeleyi ahlaki hükümler halinde formüle edersek ne yoldan çıkmamız ne yolu şaşırmamız söz konusudur.



'YASADIŞI ÖRGÜTLER GENÇLERİN PEŞİNDEDİR'



Tarih bize diyor ki, ahlaki ilkelerine değer vermeyen toplum ve milletlerin uzun süre yaşamaları imkansızdır. Türk gençliğinin devletine ve milletine söyleyeceği her söz akıl ve ahlakla perçinlenmelidir. Ufkun ötesini gören ve gösteren şuur, düşünülmeyenleri düşüneceklerdir. Çünkü Türk gençliği fıtratı gereği zekidir, çalışkandır. Bu yüzden yozlaşmış akımlar, yasadışı örgütler, marjinal çevreler, organize suç şebekeleri gençlerin peşindedir.



'ANALARINIZIN GÖZYAŞLARINI AKITMAYIN, BABANIZIN AHINI ALMAYIN'



Sevgili gençler hiçbirinizi kaybedemeyiz, tesadüflere teslim edemeyiz. Öfkeniz, kızgınlığınız olabilir. Fakat sizler milletimiz için paha biçilmez öneme sahibiz. Analarınız sizleri ne zorlukla büyüttü biliyorsunuz. Biz de bu çağlardan geçtik, ne yaşadıysanız az çok yaşadık. Bir anlık öfkeyle geleceğinizi heba etmeyin, analarınız gözyaşlarını akıtmayın, babalarınızın ahını almayın.



'YANLIŞ BİR TERCİHİN İÇİNDE OLAN VARSA DÖNSÜN'



Gelin yanlış bir tercihin içinde olan varsa dönsün. Gençlik üzerinde kumar oynayanları görün. Kavgaya değil, kitap okumaya çağıranlara koşsun. Üniversite kapılarında terör örgütünün dolduruşuna gelmeyin. Sizin yeriniz kapı dağil, içeridir, anfilerdir, hocalarının dizinin dibidir.