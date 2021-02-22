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Kadir Şeker'in davasında flaş gelişme! Dosyası yeniden istinaf mahkemesine gönderildi

Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’ya küfür edip, kamelyayı yumruklayan Özgür Duran’a (32) müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında Duran’ı kalbinden bıçaklayıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker’in dosyası usüldeki eksiklerinin tamamlanmasının ardından yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.

Güncel / 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:11
Kadir Şeker'in davasında flaş gelişme! Dosyası yeniden istinaf mahkemesine gönderildi

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya küfür edip, kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in dosyası usüldeki eksiklerinin tamamlanmasının ardından yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.

Geçtiğimiz yıl 5 Şubat'ta Piri Reis parkında meydana gelen olayda, sevgilisi Ayşe Dırla'ya (35) bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker (20) boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

Kadir Şeker, yargılandığı Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in cezası olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri de uygulanarak 12,5 yıla düşürülmüştü.

EKSİKLİKLER GİDERİLSİN DİYE DOSYA GERİ GÖNDERİLMİŞTİ

Kadir Şeker'in dosyasını inceleyen İstinaf Mahkemesi usüldeki eksikliklerin giderilmesi için dosyayı geçtiğimiz ay yerel mahkemeye geri göndermişti. Bunu üzerine Kadir Şeker hakkındaki 'kiralık katil' soruşturması başlatılmış ve yapılan incelemeler sonucu dosya hakkında takipsizlik kararı verilmişti. İstinaf Mahkemesinin talebi üzerine de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatına da dilekçe hakkı sunulmuştu.

EKSİKLİKLER GİDERİLİP DOSYA YENİDEN GÖNDERİLDİ

Mahkeme, istinaf mahkemesinin talepleri doğrultusunda dosyadaki usül eksikliklerini tamamladı. Dosya yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.

Piri Reis

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