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Başkan Erdoğan'dan AK Parti İzmir İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 7. Olağan İzmir İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a saldırmasına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklere; özellikle ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vazife oldu." ifadelerini kullandı.

Güncel / 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:41
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İzmir İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Ordularıyla bu aziz vatanı işgal edemeyeceklerini görenler sinsi yöntemlerle yeni araçlara başvurmuşlardır.

'EY KILIÇDAROĞLU, SENİN DE VEBALİN VAR'

Biz kendi devletinin arkasında duranlarla yol yürüyoruz. Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu; Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Orada neler oluyor haberin var mı? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var.

BAŞKAN ERDOĞAN'DA CHP'YE BERAT ALBAYRAK TEPKİSİ

CHP şürekası, eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemi ve şahsımı hedef alıyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül addettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklere; özellikle ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vazife oldu. İzmir'in en büyük talihsizliği, CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasıdır. Onun için de kendisine cevaplarımı bu şehirden vermemin daha doğru olacağına inanıyorum.

'ADAM ZANNETTİM'

Bakanlarımız gidip CHP Genel Başkanı'nı bilgilendirelim dedi, ben de evet dedim. CHP'nin başındakini adam zannettim. Gitsinler anlatsınlar dedim. Diyorlar ya haberimiz yok. Esas kaynağından anlatsınlar istedim. Belgeleriyle, bilgileriyle hangi soruyu sorarlarsa cevaplayın dedim. İkili görüşmelerden sonra Meclis'te maalesef tamamıyla sınır aşan lafıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar.

Dertlerinin hakikat olmadığını, kendilerine tebliğ edilen misyonu yerine getirmeyi sürdüreceklerini elbette biliyoruz.

ENERJİDEKİ ATILIMIN ARKASINDA BERAT BEY'İN İMZASI VAR

Berat Bey'in önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi ve gayretinin önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi.

Türkiye'nin son dönemde enerji alanında attığı adımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde yaptığı stratejiler yer alıyor. Bunu başardığı için çıldırıyorlar.

Berat Bey de hukuk çerçevesinde yargıda hakkını arayacaktır. Aynı şekilde biliyorsunuz ben de birçok dava açtım. Açtığım her davayı da kazanıyorum. Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak bizi hedeflerimizden uzaklaştıramazlar.

MERKEZ BANKASI'NIN REZERVİ 95 MİLYAR DOLAR

Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var.

Bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş.

Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde de Berat Bey'in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık.

Recep Tayyip Erdoğan

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