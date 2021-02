Şehit Fethi Sekin'in eşi: Tüm ihtiyaçlarımız devletimiz tarafından eksiksiz karşılanıyor

Sosyal medyada ve bazı basın organlarında çıkan "Şehit Polis Fethi Sekin'in çocuklarını Müjdat Gezen ve Metin Akpınar okutuyor" paylaşımları ve haberleri ile ilgili şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, açıklama yaptı. Hiçbir ihtiyaçlarının olmadığını ve tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını belirten Sekin, şunları söyledi:

"Gerçek dışı haberler ailemizi üzmektedir"



"Bütün şehit aileleri gibi bizim de tüm ihtiyaçlarımız devletimiz tarafından eksiksiz karşılanmaktadır. Allah'a çok şükür hiçbir ihtiyacımız yoktur. Çocuklarımın eğitim masrafları, devletimiz ve öğrenim gördükleri eğitim kurumları tarafından karşılanmaktadır. Rabbim, milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu tür gerçek dışı paylaşımlar ve haberler ailemizi üzmektedir. Tüm milletimizin bunu bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.



Kayınbiraderi ile görüşüp cüzi bir miktar yatırdı



Eşinin şehit olduğu 2017'de oyuncu Müjdat Gezen'in, kayınbiraderi ile görüşüp banka hesaplarına cüzi bir miktar para yatırdığını aktaran Sekin, Akpınar'ın ise herhangi bir para yatırmadığını ifade etti.