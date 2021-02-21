O ülkeden SİHA alımı için milyon dolarlık bütçe! Avrupa SİHA'lar için sıraya girdi

Ukrayna basınından Defense Express'in haberine göre; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için tedarik edilecek Bayraktar TB2 SİHA'larının miktarı ve planlanan teslimat zamanı belli oldu.



Habere göre; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yeni Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti. Haberin kaynağı ise Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılı için yayınlanan bütçe programında belirtilen S/İHA bütçesi.



Bu program, silahların ve fiyatların tam adlarını içermese de onların orduya teslim edilme zamanının tahmin edilmesine yardımcı oluyor.



2021 yılı içerisinde önceki bütçe dönemlerinde sonuçlanan hükümet sözleşmeleri kapsamında insansız hava araçlarının satın alınması için belirlenen fon tahsisi 96,2 milyon UAH yani 3.45 milyon dolar olarak gözükmekte.



Tedarik edilecek İHA sayısı ise 37 olarak açıklandı. Alımı yapılacak 37 adet İHA'nın Ukrayna yapımı A1-SM 'Fury' olacağı tahmin ediliyor.



BAYRAKTAR TB2 SİHA İÇİN BÜTÇE

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın S/İHA'lar için ayırdığı bütçe, 3.45 milyon dolar ile de sınırlı değil.



Savunma Bakanlığı, 2022 yılından itibaren teslim edilecek şekilde planlanan S/İHA'lar için 3 milyar Grivna yani 108.5 milyon dolar bütçe ayırmış.



Bu bütçe ile 25 adet S/İHA alımı planlanmış. Bu bütçenin büyük bir kısmının ise Bayraktar TB2 SİHA için ayrılığı üzerine duruluyor.



Söz konusu haberde, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın amacının düşük maliyet yüksek etkinlik olduğu ve kendini Dağlık Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de ispatlayan bir sistem olan Bayraktar TB-2'yi bu sebeple tercih ettiği belirtiliyor.



Defense Exprees, bir filo Bayraktar TB-2'nin maliyeti göz önüne alındığında azami 2 veya 3 filo S/İHA'nın yeterli olabileceğini, gayri resmi bilgilere göre Azerbaycan'ın da 2 veya 3 filo TB-2 kullandığını ve son derece başarılı sonuçlar aldıklarını belirtiyor.



Filo içerisinde mühimmatın, kontrol istasyonu alımının farklı olabileceği, bu sebeple bir filoda bulunan S/İHA'ların 4-9 adet arası olacağı tahmin ediliyor.



Bayraktar tarafından üretilen TB-2 S/İHA'ların Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 2021'de planladığı silah ve askeri teçhizat alımı bütçesinin %10'unu kapladığı belirtiliyor.



UKRAYNA TÜRKİYE İLE ANLAŞTI

Türkiye'den insansız hava araçları alan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeye ve donanmasını ADA sınıfı korvetlerle güçlendirmeye hazırlanıyor.



Ukrayna Savunma Bakanı Taran 'Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok' dedi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyetinin Ukrayna ziyaretinde iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliklerine yenileri eklendi.



Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii iş birliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı.' ifadelerine yer verildi.



Bir süredir Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeyi amaçlıyor.



Ukrayna, söz konusu anlaşmalarla Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.