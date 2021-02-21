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Bakan Soylu HDP'li vekilin GARA'ya gittiğini duyurmuştu...

HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden kişinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu duyururken şu sözleri kullanmıştı: "Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir." Bu açıklamalarından ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Taşdemir hakkında soruşturma başlattı.

Güncel / 21 Şubat 2021 Pazar 07:38
Bakan Soylu HDP'li vekilin GARA'ya gittiğini duyurmuştu...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Son dakika olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, '20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27'nci Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştır' denildi.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber canlı yayınında Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir tam bir terör militanı çıktı.

Son dakika! HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'e soruşturma | Video


Soylu şunları söyledi; 'Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'

MilletvekiliHalkların Demokratik Partisi

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