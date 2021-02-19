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Türkiye ve Azerbaycan arasında işbirliği!

Türkiye ile Azerbaycan arasında helal akreditasyon alanında iş birliği yapıldı. Yapılan anlaşmaya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov imza attı.

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 18:40
Türkiye ve Azerbaycan arasında işbirliği!

elal Akreditasyon Kurumu'ndan (HAK) yapılan yazılı açıklamaya göre, dost ve kardeş Azerbaycan ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, iki ülke arasında helal kalite altyapısı alanında eğitim ve teknik iş birliği çalışmalarının başlayacak olmasından büyük bir memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

MÜSLÜMAN ÜLKELERDEN KRİTİK ADIM!

Açıklamada, fıkhi ve ilmi gerekliliklerin karşılanması sonucunda alınabilen helal belgeler konusunda Müslüman ülkeler arasında parçalı bir yapının olduğunun da görüldüğü, küresel düzeyde farklı helal standartları ve belgelendirme sistemlerinin kimi zaman bir engel olarak karşıya çıktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu belgelerin güvenirliği ve geçerliliğini artırmanın yolu ise harmonize bir akreditasyon mekanizmasının hâkim kılınmasıdır. Bu itibarla, Türkiye’nin konuya verdiği önemin bir göstergesi olarak kurulan HAK dost ve kardeş ülkeler Pakistan ve Kazakistan’dan sonra Azerbaycan ile de işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma ile Müslüman ülkeler arasında ortak ve uyumlu bir dil oluşturma yolunda önemli bir adım atılmıştır."

Akreditasyon başvurusu kabul etmeye başlamasının üzerinden geçen yaklaşık 1,5 yıllık sürede 17 farklı ülkeden (Türkiye, Avustralya, Hollanda, İspanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Litvanya, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Etiyopya, Brezilya, Hindistan, Tayvan, Japonya) toplam 38 belgelendirme kuruluşundan helal akreditasyon başvurusu alındığının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akreditasyon kapsamına aldığı helal belge sayısı 425’in üzerinde olan HAK, Azerbaycan’ın ilgili kurumları ile tecrübe ve bilgi birikimini paylaşacak, Azerbaycan’ın helal kalite altyapısına yönelik faaliyetlerine desteğini devam ettirecektir. HAK ayrıca Azerbaycan’daki belgelendirme kuruluşlarına helal akreditasyon statüsü kazandırılması noktasında da gayretlerini sürdürecektir."

SırbistanAzerbaycanAvustralyaYunanistanBulgaristan

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