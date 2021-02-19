Melih Gökçek, Murat Ağırel'in iddialarına sert çıktı: 'Deli saçması!'

Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Buket Aydın'la Koltuk programına konuk olan Melih Gökçek, gazeteci Murat Ağırel'in skandal kitabında yer alan kendisiyle ilgili iftira ve yalanlara sert sözlerle tepki gösterdi.



Kendisinin 15 Temmuz hain kalkışmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra FETÖ'nün hedefindeki ikinci isim olduğunu söyleyen Gökçek, Ankara'nın darbecilere teslim olmamasında o dönem başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin payının büyük olduğunu söyledi. Gökçek, Ağırel'in iddiası için 'Deli saçması' ifadelerini kullandı. Gökçek, ABB'nin araçlarıyle FETÖ'cülerin Türksat, Ankara Emniyeti ve Külliye gibi kritik yerleri ele geçirmesine engel olduklarını da sözlerine ekledi.



Öte yandan Gökçek, 'Söz konusu skandal kitabın Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendisini karalamak için kitabı dağıttığını da ifade etti.



İşte o anlar;



