USD (Alış - Satış) : 6,96 - 6,97 EURO (Alış - Satış) : 8,44 - 8,46

AB Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor!

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırım kararı çıkması bekleniyor. Bakanların toplantısına ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da video konferansla katılacak. Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz konuları son birkaç toplantının aksine uzun süre sonra ilk kez AB bakanlarının gündeminde olmayacak. Toplantıdan Myanmar ve Venezuela'ya da yaptırım kararları çıkacak.

Dünya / 19 Şubat 2021 Cuma 17:57
AB Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının 22 Şubat'taki toplantısında Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararı çıkması bekleniyor.

Üst düzey AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, pazartesi günü yapılacak toplantıda Navalnıy nedeniyle uygulanması planlanan yaptırımlara ilişkin karar, AB'nin aralık ayında yürürlüğe koyduğu Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi çerçevesinde alınacak.

Varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı içeren yaptırımların kimlere veya kaç kişiye uygulanacağı konusunda henüz bilgi bulunmuyor.

AB yönetimi, Rusya'nın "temel değerler ve AB'den uzaklaştığı" gerekçesiyle bu ülkeye karşılık verilmesi gerektiğini savunuyor. Bunun için yaptırımların yanı sıra ayrıca mart ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne işaret ediliyor.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın önemli bir özelliği de ABD'nin yeni yönetimiyle AB arasındaki kapsamlı ilk üst düzey temasın yapılacak olması.

Bakanların toplantısına ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken video konferans yöntemiyle katılacak ve 2 saat boyunca görüşmeler yapılacak. Toplantıda 27 AB ülkesinin dışişleri bakanlarının tek tek söz alması ve kendi açılarından önemli konuları Blinken'ın dikkatine getirmesi planlanıyor.

Blinken ile Avrupalı bakanların ele alacağı konular arasında Rusya, Çin ve İran'ın başta gelmesi, İran nükleer anlaşmasının özellikle ele alınması bekleniyor.

ABD, İran'ın nükleer programı hakkında küresel güçlerle imzaladığı anlaşmadan Donald Trump'ın yönetime gelmesinden sonra 2018'de ayrılmıştı. Ancak Joe Biden'ın başkan olmasıyla ABD'nin anlaşmaya yeniden dönmesi için diplomatik çabalar yürütülüyor. Bu çabaları İran nükleer anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) koordinatörü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yürütüyor.

AB dışişleri bakanlarının son aylarda yaptığı toplantılarda sıkça gündeme gelen Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler ise uzun zaman sonra ilk kez gündemde olmayacak.

Ancak bakanların Blinken ile yapılacak oturumda söz alarak kendi açılarından önemli gördükleri konuları aktarırken Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz konusunu açması bekleniyor.

AB yetkilileri, Doğu Akdeniz'in gündemde olmamasını son dönemde Türkiye ile yürütülen "diplomatik çabaların işe yaramasına" bağlıyor. Diplomasiye alan açıldığını vurgulayan AB yetkilileri, bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtiyor.

AB liderlerinin aralık ayındaki zirve toplantısında Doğu Akdeniz ve Türkiye konularını marttaki zirve toplantısına kadar izlenmesi kararı alınmış, diyaloğun önemine vurgu yapılmıştı.

AB bakanlarının toplantısından Rusya'nın yanı sıra Myanmar ve Venezuela'ya da yaptırım kararı çıkacağı ifade ediliyor.

Myanmar, toplantı gündeminde ilk sırada bulunuyor. Bakanlar, Myanmar'daki askeri darbe sonrasında bazı askeri yetkilileri hakkında varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı içeren yaptırım kararı alacak.

Venezuela'da aralık ayında yapılan meclis seçiminin sonuçlarını "adil ve özgür bir seçim olmadığı" gerekçesiyle tanımayan AB'nin seçim komisyonu görevlileri gibi çok sayıda kişiye yaptırım uygulaması planlanıyor.

AB'nin ayrıca Venezuela'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle bazı yetkililer hakkında yaptırım kararı alacağı, yaptırım uygulanacak kişi sayısının toplamda 30'ün üzerinde olacağı ifade ediliyor.

Toplantının gündeminde ayrıca Hong Kong ve Belarus ile dışişleri bakanlarının ilk kez tartışacağı AB'nin dış politika ve güvenlik önceliklerini içeren "Stratejik Pusula" adlı belge de bulunuyor.

MyanmarVenezuelaYunanistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement