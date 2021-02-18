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Terör medyasına manşet de oldu! PKK gazetesinden Kılıçdaroğlu güzellemesi

Terör örgütü PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu manşetine taşıyarak, Gara'daki 13 şehidimiz sonrası takındığı tutumu övdü.

Siyaset / 18 Şubat 2021 Perşembe 07:37
Terör medyasına manşet de oldu! PKK gazetesinden Kılıçdaroğlu güzellemesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'nın sözde başkenti Kandil'e giden yoldaki en büyük hedeflerinden biri olan Gara'da başarılı bir operasyon yürütüldü. Mehmetçik Gara'da onlarca hedefi imha etti. TSK karşısında çaresiz kalan terör örgütü PKK ise, tarihindeki en büyük alçaklıklardan birini sergileyerek rehin tuttuğu 13 masumu infaz etti.

13 masumun öldürülmesinin ardından PKK ve Türkiye'deki siyasi uzantısı HDP, rehinlerin Türkiye tarafından “yanlışlıkla öldürüldüğü” iftirasını ortaya atarak alçaklıklarını sürdürdü.

Yaşananların ardından CHP de skandal bir tutum sergileyerek infazları gerçekleştiren terör örgütü PKK'nın ismini anamadı. Ayrıca CHP'li milletvekilleri, HDP'yi savunmaya çalışarak AK Parti hükümetini hedef aldı.

PKK gazetesine manşet oldu

CHP'nin HDP yancısı bu tutumu terör örgütü PKK'yı memnun etti. PKK'nın medya organı Yeni Yaşam, Gara'daki harekât sonrası takındığı tutum nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu güzellemeye başladı.

Kılıçdaroğlu'nu manşetine taşıyan Yeni Yaşam, “HDP gibi iktidar blokunun dışında kalan tüm partiler, Garê'nin sorumlusunun hükümet olduğunu belirterek hesap vermeye çağırıyor. Önceki gün partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, hükümete beş soru sorarak ölümlerden iktidarın sorumluluğu olduğunu söylemişti.” ifadelerine yer verdi.


Ak PartiKemal Kılıçdaroğlu

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