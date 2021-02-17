İkinci el telefon alacaklar dikkat! Düzenleme geldi!

Türk Standardları Enstitüsü, ikinci el cep telefonu yenilemesine standart getirdi. Standartta cep telefonlarının sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulmasını içeren kurallar yer alıyor.



Standartla, cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon alım satımında, önceki kullanıcıya bütün dijital veriler kaldıracak.



SORUMLULUK MERKEZLERDE!



Yenileme merkezleri cihazın sorumluluğunu üstlenecek. Yenilen telefonun elektronik kimlik bilgileri değiştirilmeyecek.



Cihazların klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilecek. Cihaza ait müşteri beyanıyla kayıt altına alınan bilgiler karşılaştırılacak.



Yenileme merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletmeler belgelendirme başvurusunu TSE'ye yapacak.