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Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Elon Musk'

Elon Musk adını kullanan dolandırıcılar sahte hesaplarla Bitcoin dolandırıcılığı yapıyor. Mavi tiki bile bulunan hesaplar üzerinden yapılan dolandırıcılıkla çok sayıda yatırımcı avlandı.

Güncel / 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:17
Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Elon Musk'

Ünlü kişilerin isimlerinin kullanıldığı kripto para dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcıların en son numarası, Bitcoin adresinde Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk'ın adını kullanmak oldu. Musk'ın adıyla açılan hesap üzerinden oluşturulan duyuruda yatırımcılara Bitcoin, ETH ve DOGE verileceği bildirildi. Buna inanan yatırımcılar adımları izleyerek coin kazanma arzusuyla dolandırıldı.



TWİTTER MAVİ TİK İÇİN ADIM ATMADI!

Mağdurlar BTC borsasına durumu bildirdiklerinde aldıkları cevapla ikinci kez hüsrana uğradı. Türkiye'den de bazı yatırımcılar bu Bitcoin tuzağına düşerek kayba uğradı.
İsminin açıklanmasını istemeyen dolandırıcılık kurbanları mavi tik bulunan twitter hesabından bu tarz faaliyetlerin yapılabilmesini eleştirdi. Hesabın sahte olduğunun twitter'a şikayet edilmesine rağmen halen kaldırılmadığını söylediler.

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