Bakan Koca: 'Covid-19'a karşı zaman kaybetmeyin!'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, aşılama sürecine ilşkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



'COVID-19'A KARŞI ZAMAN KAYBETMEYİN'



Bakan Koca paylaşımında, 'Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dâhil hizmetinizdeyiz. Mesajımızı aldıysanız ilk işiniz randevu almak olsun. COVID-19'a karşı zaman kaybetmeyin' ifadelerini kullandı.





